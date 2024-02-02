Суд заставил подрядчика «Роснефти» в ХМАО выплатить компенсацию детям инженера за смерть отца в ДТП

Подрядчик «Роснефти» в ХМАО заплатит компенсацию детям инженера за гибель отца

Суд постановил выплатить 1, 2 миллиона рублей детям погибшего инженера из ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По решению суда, строительно-монтажное управление «Нефтехим», которое работало на месторождениях «Роснефти», выплатит больше миллиона рублей детям инженера предприятия, погибшего в ДТП. На сайте Нижневартовского районного суда указано, что несчастный случай произошел во время рабочего дня.

«На автодороге Сургут-Нижневартовск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, находясь при исполнении трудовых обязанностей, погиб инженером по снабжению АО „СМУ Нефтехим“, управлявший автомобилем „Форд“. Суд постановил взыскать с акционерного общества в пользу двух истцов, которые являются детьми погибшего, компенсацию морального вреда в размере 600 000 рублей каждому и судебные расходы — 40 000 рублей», — указано в документах суда.

В момент происшествия сотрудник предприятия выполнял поручение руководства: вез электроды на месторождение. Трудовая инспекция признала ДТП несчастным случаем на производстве, который произошел из-за нарушения правил охраны труда и безопасного производства работ.

В настоящее время СМУ «Нефтехим» проходит процедуру банкротства. На звонок корреспондента URA.RU на предприятии не ответили.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО отсудил у подрядчика «Роснефти» 800 тысяч рублей за ДТП. Иномарка югорчанина сильно пострадала в аварии с машиной предприятия.