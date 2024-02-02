Володин раскритиковал идею повысить призывной возраст до 50 лет для новых россиян

Володин предложил отозвать инициативу о повышении призывного возраста
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Сбор участников на Госсовет по наставничеству в Кремль. Москва, володин вячеслав
Законопроект о повышении призывного возраста для новых граждан РФ не проработан, уточнил Вячеслав Володин Фото:

Законопроект депутатов Госдумы, предложивших увеличить призывной возраст гражданам, которые только лучили российское гражданство, будет отозвана. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что сейчас данная инициатива не проработана.

«Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — уточнил Вячеслав Володин в разговоре с РИА Новости.

Ряд депутатов Госдумы накануне предложили поднять призывной возраст для мужчин, которые только получили гражданство страны, до 50 лет. Авторы инициативы считают, что многие специально дожидаются достижения предельного возраста, чтобы не служить в российской армии.

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Законопроект депутатов Госдумы, предложивших увеличить призывной возраст гражданам, которые только лучили российское гражданство, будет отозвана. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что сейчас данная инициатива не проработана. «Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — уточнил Вячеслав Володин в разговоре с РИА Новости. Ряд депутатов Госдумы накануне предложили поднять призывной возраст для мужчин, которые только получили гражданство страны, до 50 лет. Авторы инициативы считают, что многие специально дожидаются достижения предельного возраста, чтобы не служить в российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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