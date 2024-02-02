Екатеринбуржцы заметили, что цены на топливо в городе снова растут Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге выросла стоимость бензина и дизеля почти на рубль. Корреспондент URA.RU проверил, как за месяц после декабрьского репортажа подорожало топливо на разных заправочных станциях в городе.



Больше всего разница в стоимости заметна в сети АЗС «Башнефть» на Московской, 225Б. Цена за литр бензина АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 70 копеек и составляет сейчас 48,60 и 52,10 рубля соответственно.

Заправка на Московской, 225Б Фото: Илья Московец © URA.RU

Также удорожание топлива заметно в сети заправок «Газпромнефть». За месяц стоимость литра АИ-92 увеличилась на 65 копеек и составила 50 рублей (по данным «Яндекса»). При этом на заправке по улице Степана Разина, 6 за тот же бензин придется выложить уже 52 рубля. А подорожавшее на 70 копеек топливо АИ-95 вовсе отсутствует на заправочной станции.

Стоимость бензина на АЗС «Газпорм» на Степана Разина, 6, отличается от цен в «Яндексе» Фото: Илья Московец © URA.RU

На АЗС «Лукойл» (Посадская, 85), где топливо было самым дорогим в декабре, цена выросла на 45 копеек. Теперь за литр АИ-92 и АИ-95 придется заплатить 51,20 и 55,81 рублей соответственно.

Заправка на Посадской, 85 Фото: Илья Московец © URA.RU

О сильном повышении стоимости топлива — на 1,5 рубля — агентство сообщало 20 декабря. По данным «Свердловскстата» на 1 февраля средняя стоимость топлива в Свердловской области за литр АИ-92 и АИ-95 достигла 49,64 и 53,61 рублей соответственно.