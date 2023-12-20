Где в Екатеринбурге самое дорогое и дешевое топливо

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Городские зарисовки. Екатеринбург, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, дизель, азс газпромнефть, цены на бензин, пистолет азс, заправка авто
С начала декабря стоимость дизельного топлива увеличилась почти на 1,5 рубля Фото:

В Екатеринбурге по сравнению с прошлой неделей стоимость бензина и дизеля поднялась на рубль и более. Корреспондент URA.RU проверил, сколько стоит бензин на разных заправочных станциях в городе.

Наименьшую стоимость за литр бензина автомобилистам предлагают в сети АЗС «Varta». По информации в «Яндекс картах» литр Аи-92 стоит 47,15 рубля, 95-й — за 51,55 рубля и 98-й — 64,50. Литр дизельного топлива продается за 65,85 рублей. По факту на Цвиллинга, 3, есть возможность заправиться только Аи-95 и Аи-98.

Заправка на Цвиллинга, 3
Заправка на Цвиллинга, 3
Фото:

Заправочные станции сети «Tamic Energy» литр АИ-92 продают за 47,79 рубля, 95-й — за 51,99, а дизель обойдется автомобилистам в 67,69 рубля.

Заправка на Фурманова, 134
Заправка на Фурманова, 134
Фото:

На АЗС «Башнефть» бензин АИ-92 продается чуть дороже — за 47,90 рубля. При этом 95-й у этой сети стоит чуть дешевле, чем у предыдущей — 51,40 рубля за литр.

Заправка на Московской, 225Б
Заправка на Московской, 225Б
Фото:

В сети заправок «Газпромнефть» за литр АИ-92 придется заплатить 49,35 рубля. 95-й стоит 53,40 рубля при этом, в наличии на заправке, которую посетил корреспондент, этого топлива не было. Дизель автомобилистам предлагают за 64,95 рубля.

Заправка на Степана Разина, 6
Заправка на Степана Разина, 6
Фото:

Пожалуй, самый широкий выбор топлива можно встретить на заправке сети «Татнефть». Автомобилисты могут приобрести литр АИ-92 за 49,40 рубля, 95-й — за 52,60. Также редкий для екатеринбургских заправок бензин 98-й стоит 66,40 и дизель за 63,35 рубля.

Заправка на Ткачей, 15
Заправка на Ткачей, 15
Фото:

Завершает список АЗС «Лукойл» с самыми высокими ценами. За литр топлива АИ-92 с автомобилистов просят 50,75 рублей, 95-й — за 55,36. Бензин АИ-100 вам обойдется в 68,99 рубля, а литр дизеля — 65,08.

Заправка на Посадской, 85
Заправка на Посадской, 85
Фото:
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В Екатеринбурге по сравнению с прошлой неделей стоимость бензина и дизеля поднялась на рубль и более. Корреспондент URA.RU проверил, сколько стоит бензин на разных заправочных станциях в городе. Наименьшую стоимость за литр бензина автомобилистам предлагают в сети АЗС «Varta». По информации в «Яндекс картах» литр Аи-92 стоит 47,15 рубля, 95-й — за 51,55 рубля и 98-й — 64,50. Литр дизельного топлива продается за 65,85 рублей. По факту на Цвиллинга, 3, есть возможность заправиться только Аи-95 и Аи-98. Заправочные станции сети «Tamic Energy» литр АИ-92 продают за 47,79 рубля, 95-й — за 51,99, а дизель обойдется автомобилистам в 67,69 рубля. На АЗС «Башнефть» бензин АИ-92 продается чуть дороже — за 47,90 рубля. При этом 95-й у этой сети стоит чуть дешевле, чем у предыдущей — 51,40 рубля за литр. В сети заправок «Газпромнефть» за литр АИ-92 придется заплатить 49,35 рубля. 95-й стоит 53,40 рубля при этом, в наличии на заправке, которую посетил корреспондент, этого топлива не было. Дизель автомобилистам предлагают за 64,95 рубля. Пожалуй, самый широкий выбор топлива можно встретить на заправке сети «Татнефть». Автомобилисты могут приобрести литр АИ-92 за 49,40 рубля, 95-й — за 52,60. Также редкий для екатеринбургских заправок бензин 98-й стоит 66,40 и дизель за 63,35 рубля. Завершает список АЗС «Лукойл» с самыми высокими ценами. За литр топлива АИ-92 с автомобилистов просят 50,75 рублей, 95-й — за 55,36. Бензин АИ-100 вам обойдется в 68,99 рубля, а литр дизеля — 65,08.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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