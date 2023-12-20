Где в Екатеринбурге самое дорогое и дешевое топливо

С начала декабря стоимость дизельного топлива увеличилась почти на 1,5 рубля Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге по сравнению с прошлой неделей стоимость бензина и дизеля поднялась на рубль и более. Корреспондент URA.RU проверил, сколько стоит бензин на разных заправочных станциях в городе.

Наименьшую стоимость за литр бензина автомобилистам предлагают в сети АЗС «Varta». По информации в «Яндекс картах» литр Аи-92 стоит 47,15 рубля, 95-й — за 51,55 рубля и 98-й — 64,50. Литр дизельного топлива продается за 65,85 рублей. По факту на Цвиллинга, 3, есть возможность заправиться только Аи-95 и Аи-98.

Заправка на Цвиллинга, 3 Фото: © URA.RU

Заправочные станции сети «Tamic Energy» литр АИ-92 продают за 47,79 рубля, 95-й — за 51,99, а дизель обойдется автомобилистам в 67,69 рубля.

Заправка на Фурманова, 134 Фото: © URA.RU

На АЗС «Башнефть» бензин АИ-92 продается чуть дороже — за 47,90 рубля. При этом 95-й у этой сети стоит чуть дешевле, чем у предыдущей — 51,40 рубля за литр.

Заправка на Московской, 225Б Фото: © URA.RU

В сети заправок «Газпромнефть» за литр АИ-92 придется заплатить 49,35 рубля. 95-й стоит 53,40 рубля при этом, в наличии на заправке, которую посетил корреспондент, этого топлива не было. Дизель автомобилистам предлагают за 64,95 рубля.

Заправка на Степана Разина, 6 Фото: © URA.RU

Пожалуй, самый широкий выбор топлива можно встретить на заправке сети «Татнефть». Автомобилисты могут приобрести литр АИ-92 за 49,40 рубля, 95-й — за 52,60. Также редкий для екатеринбургских заправок бензин 98-й стоит 66,40 и дизель за 63,35 рубля.

Заправка на Ткачей, 15 Фото: © URA.RU

Завершает список АЗС «Лукойл» с самыми высокими ценами. За литр топлива АИ-92 с автомобилистов просят 50,75 рублей, 95-й — за 55,36. Бензин АИ-100 вам обойдется в 68,99 рубля, а литр дизеля — 65,08.

Заправка на Посадской, 85 Фото: © URA.RU