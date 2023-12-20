Где в Екатеринбурге самое дорогое и дешевое топливо

В Екатеринбурге по сравнению с прошлой неделей стоимость бензина и дизеля поднялась на рубль и более. Корреспондент URA.RU проверил, сколько стоит бензин на разных заправочных станциях в городе.
Наименьшую стоимость за литр бензина автомобилистам предлагают в сети АЗС «Varta». По информации в «Яндекс картах» литр Аи-92 стоит 47,15 рубля, 95-й — за 51,55 рубля и 98-й — 64,50. Литр дизельного топлива продается за 65,85 рублей. По факту на Цвиллинга, 3, есть возможность заправиться только Аи-95 и Аи-98.
В сети заправок «Газпромнефть» за литр АИ-92 придется заплатить 49,35 рубля. 95-й стоит 53,40 рубля при этом, в наличии на заправке, которую посетил корреспондент, этого топлива не было. Дизель автомобилистам предлагают за 64,95 рубля.
Пожалуй, самый широкий выбор топлива можно встретить на заправке сети «Татнефть». Автомобилисты могут приобрести литр АИ-92 за 49,40 рубля, 95-й — за 52,60. Также редкий для екатеринбургских заправок бензин 98-й стоит 66,40 и дизель за 63,35 рубля.
В Екатеринбурге по сравнению с прошлой неделей стоимость бензина и дизеля поднялась на рубль и более. Корреспондент URA.RU проверил, сколько стоит бензин на разных заправочных станциях в городе. Наименьшую стоимость за литр бензина автомобилистам предлагают в сети АЗС «Varta». По информации в «Яндекс картах» литр Аи-92 стоит 47,15 рубля, 95-й — за 51,55 рубля и 98-й — 64,50. Литр дизельного топлива продается за 65,85 рублей. По факту на Цвиллинга, 3, есть возможность заправиться только Аи-95 и Аи-98. Заправочные станции сети «Tamic Energy» литр АИ-92 продают за 47,79 рубля, 95-й — за 51,99, а дизель обойдется автомобилистам в 67,69 рубля. На АЗС «Башнефть» бензин АИ-92 продается чуть дороже — за 47,90 рубля. При этом 95-й у этой сети стоит чуть дешевле, чем у предыдущей — 51,40 рубля за литр. В сети заправок «Газпромнефть» за литр АИ-92 придется заплатить 49,35 рубля. 95-й стоит 53,40 рубля при этом, в наличии на заправке, которую посетил корреспондент, этого топлива не было. Дизель автомобилистам предлагают за 64,95 рубля. Пожалуй, самый широкий выбор топлива можно встретить на заправке сети «Татнефть». Автомобилисты могут приобрести литр АИ-92 за 49,40 рубля, 95-й — за 52,60. Также редкий для екатеринбургских заправок бензин 98-й стоит 66,40 и дизель за 63,35 рубля. Завершает список АЗС «Лукойл» с самыми высокими ценами. За литр топлива АИ-92 с автомобилистов просят 50,75 рублей, 95-й — за 55,36. Бензин АИ-100 вам обойдется в 68,99 рубля, а литр дизеля — 65,08.