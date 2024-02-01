В Тюменской области мигранты требуют поднять им зарплаты

Мигранты хотят получать в Тюменской области больше денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иностранцы из стран ближнего зарубежья, работающие в Тюменской области, стали чаще обращаться к работодателям с просьбами о повышении зарплат. Об этом агентству сообщил сотрудник одной из строительных организаций. По его словам, иностранцы объясняют свои требования тем, что в тюменских магазинах выросли цены на продукты.

«Иностранцы стали чаще поднимать вопрос о повышении уровня зарплат в разговорах с работодателями. Некоторые хотят получать в два раза больше, чем сейчас. Речь идет о легальных мигрантах, которые трудятся в России на законных основаниях. Свои требования они объясняют тем, что в местных магазинах выросли цены на продукты», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в некоторых случаях работодатели готовы идти на уступки иностранцам. «Это единичные случаи. Если работник имеет хорошую репутацию и высокую квалификацию, то ему действительно могут немного поднять заработную плату. Но только в частном порядке. Ни о какой массовости в данном случае речи не идет», — отметил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что Тюменская область является одним из самых привлекательных регионов Урала для мигрантов. При этом, иностранцы, нелегально въехавшие на территорию России, напротив — стараются покинуть регион из-за давления силовиков.