Shot: Николая Дроздова госпитализировали с осложнением на фоне борьбы с раком

Ведущий программы «В мире животных», зоолог Николай Дроздов госпитализирован в Москве. У него отметили осложнения на фоне борьбы с раком. Об этом сообщает Shot.
«Николаю [Дроздову] стало плохо накануне вечером. Родственники не стали вызывать скорую, а сами спешно отвезли его в больницу. Медики обследовали телеведущего, стабилизировали его состояние», — передают авторы telegram-канала. Ему назначили лечение, состоящее из противоопухолевой терапии. Отмечается, что телеведущий будет обследоваться ближайшую неделю. Как подчеркнула супруга Дроздова, Татьяна, тот чувствует себя хорошо.
В октябре 2023 года сообщалось, что у 86-летнего телеведущего обнаружили рак — новообразование предстательной железы. Однако, тогда близкие ведущего опровергли эти сообщения.
Обновлено в 13:09 по Мск: Жена Дроздова опровергла информацию о его госпитализации. По ее словам, Николай чувствует себя хорошо.
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