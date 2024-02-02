Shot: Николая Дроздова госпитализировали с осложнением на фоне борьбы с раком

02 февраля 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Николай Дроздов был госпитализирован, но сейчас с ним все в порядке, передает Shot Фото: Андрей Махонин © URA.RU Ведущий программы «В мире животных», зоолог Николай Дроздов госпитализирован в Москве. У него отметили осложнения на фоне борьбы с раком. Об этом сообщает Shot. «Николаю [Дроздову] стало плохо накануне вечером. Родственники не стали вызывать скорую, а сами спешно отвезли его в больницу. Медики обследовали телеведущего, стабилизировали его состояние», — передают авторы telegram-канала. Ему назначили лечение, состоящее из противоопухолевой терапии. Отмечается, что телеведущий будет обследоваться ближайшую неделю. Как подчеркнула супруга Дроздова, Татьяна, тот чувствует себя хорошо. В октябре 2023 года сообщалось, что у 86-летнего телеведущего обнаружили рак — новообразование предстательной железы. Однако, тогда близкие ведущего опровергли эти сообщения.



Обновлено в 13:09 по Мск: Жена Дроздова опровергла информацию о его госпитализации. По ее словам, Николай чувствует себя хорошо.

Ведущий программы «В мире животных», зоолог Николай Дроздов госпитализирован в Москве. У него отметили осложнения на фоне борьбы с раком. Об этом сообщает Shot. «Николаю [Дроздову] стало плохо накануне вечером. Родственники не стали вызывать скорую, а сами спешно отвезли его в больницу. Медики обследовали телеведущего, стабилизировали его состояние», — передают авторы telegram-канала. Ему назначили лечение, состоящее из противоопухолевой терапии. Отмечается, что телеведущий будет обследоваться ближайшую неделю. Как подчеркнула супруга Дроздова, Татьяна, тот чувствует себя хорошо. В октябре 2023 года сообщалось, что у 86-летнего телеведущего обнаружили рак — новообразование предстательной железы. Однако, тогда близкие ведущего опровергли эти сообщения. Обновлено в 13:09 по Мск: Жена Дроздова опровергла информацию о его госпитализации. По ее словам, Николай чувствует себя хорошо.