Shot: у Николая Дроздова обнаружили рак

У ведущего программы «В мире животных», зоолога Николая Дроздова обнаружили рак. В настоящий момент он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Shot.
«Состояние 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось. <…> Диагностика показала новообразование предстательной железы», — передают авторы канала. Отмечается, что диагноз был обнаружен после обращения телеведущего в московскую клинику. Ему планируют назначить курс химиотерапии.
URA.RU подало запрос в МГУ с целью уточнения информации (Дроздов является профессором географического факультета МГУ). Ответ ожидается. Также запрос был направлен на личный сайт ведущего.
В июле этого года Дроздов был госпитализирован. Тогда сообщалось, что он поступал в больницу с отравлением. Сам Дроздов говорил о проблемах с легкими.
Обновлено 12:21: друг Николая Дроздова опроверг информацию об ухудшении здоровья ведущего. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящий момент зоолог находится дома.
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