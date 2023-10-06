Shot: у Николая Дроздова обнаружили рак

06 октября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

У Николая Дроздова обнаружили опухоль, передает Shot Фото: Андрей Махонин © URA.RU У ведущего программы «В мире животных», зоолога Николая Дроздова обнаружили рак. В настоящий момент он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Shot. «Состояние 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось. <…> Диагностика показала новообразование предстательной железы», — передают авторы канала. Отмечается, что диагноз был обнаружен после обращения телеведущего в московскую клинику. Ему планируют назначить курс химиотерапии. URA.RU подало запрос в МГУ с целью уточнения информации (Дроздов является профессором географического факультета МГУ). Ответ ожидается. Также запрос был направлен на личный сайт ведущего. В июле этого года Дроздов был госпитализирован. Тогда сообщалось, что он поступал в больницу с отравлением. Сам Дроздов говорил о проблемах с легкими. Обновлено 12:21: друг Николая Дроздова опроверг информацию об ухудшении здоровья ведущего. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящий момент зоолог находится дома.

У ведущего программы «В мире животных», зоолога Николая Дроздова обнаружили рак. В настоящий момент он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Shot. «Состояние 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось. <…> Диагностика показала новообразование предстательной железы», — передают авторы канала. Отмечается, что диагноз был обнаружен после обращения телеведущего в московскую клинику. Ему планируют назначить курс химиотерапии. URA.RU подало запрос в МГУ с целью уточнения информации (Дроздов является профессором географического факультета МГУ). Ответ ожидается. Также запрос был направлен на личный сайт ведущего. В июле этого года Дроздов был госпитализирован. Тогда сообщалось, что он поступал в больницу с отравлением. Сам Дроздов говорил о проблемах с легкими. Обновлено 12:21: друг Николая Дроздова опроверг информацию об ухудшении здоровья ведущего. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящий момент зоолог находится дома.