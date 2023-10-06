Shot: у Николая Дроздова обнаружили рак

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Рабочее совещание комитета Общественной палаты РФ. Москва, дроздов николай
У Николая Дроздова обнаружили опухоль, передает Shot Фото:

У ведущего программы «В мире животных», зоолога Николая Дроздова обнаружили рак. В настоящий момент он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Shot.

«Состояние 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось. <…> Диагностика показала новообразование предстательной железы», — передают авторы канала. Отмечается, что диагноз был обнаружен после обращения телеведущего в московскую клинику. Ему планируют назначить курс химиотерапии.

URA.RU подало запрос в МГУ с целью уточнения информации (Дроздов является профессором географического факультета МГУ). Ответ ожидается. Также запрос был направлен на личный сайт ведущего.

В июле этого года Дроздов был госпитализирован. Тогда сообщалось, что он поступал в больницу с отравлением. Сам Дроздов говорил о проблемах с легкими.

Обновлено 12:21: друг Николая Дроздова опроверг информацию об ухудшении здоровья ведущего. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящий момент зоолог находится дома.

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У ведущего программы «В мире животных», зоолога Николая Дроздова обнаружили рак. В настоящий момент он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Shot. «Состояние 86-летнего телеведущего сильно ухудшилось. <…> Диагностика показала новообразование предстательной железы», — передают авторы канала. Отмечается, что диагноз был обнаружен после обращения телеведущего в московскую клинику. Ему планируют назначить курс химиотерапии. URA.RU подало запрос в МГУ с целью уточнения информации (Дроздов является профессором географического факультета МГУ). Ответ ожидается. Также запрос был направлен на личный сайт ведущего. В июле этого года Дроздов был госпитализирован. Тогда сообщалось, что он поступал в больницу с отравлением. Сам Дроздов говорил о проблемах с легкими. Обновлено 12:21: друг Николая Дроздова опроверг информацию об ухудшении здоровья ведущего. Об этом сообщает РИА Новости. В настоящий момент зоолог находится дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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