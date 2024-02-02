Шойгу: ВСУ бросает в бой оставшиеся резервы

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей
Украина бросает в бой последние резервы и принудительно мобилизует людей, заявил Сергей Шойгу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина бросает в бой с Россией последние свои резервы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С целью не допустить обрушения своей обороны, украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы», — подчеркнул Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководством вооруженных сил России. Его слова передает РИА Новости. Министр добавил, что на Украине продолжается принудительная мобилизация.

Глава Минобороны РФ также добавил, что с начала года Киев потерял примерно около 23 тысяч бойцов ВСУ. За прошлый год Украина потеряла свыше 200 тысяч человек.

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Украина бросает в бой с Россией последние свои резервы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «С целью не допустить обрушения своей обороны, украинское руководство бросает в бой оставшиеся резервы», — подчеркнул Сергей Шойгу во время селекторного совещания с руководством вооруженных сил России. Его слова передает РИА Новости. Министр добавил, что на Украине продолжается принудительная мобилизация. Глава Минобороны РФ также добавил, что с начала года Киев потерял примерно около 23 тысяч бойцов ВСУ. За прошлый год Украина потеряла свыше 200 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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