Площадь пожара в пермской колонии превысила 1000 квадратных метров

Пожарные тушат огонь в колонии в Соликамске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Площадь пожара в соликамской ИК-9 составила 1200 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о возгорании поступило в 11:12. На место были направлены пожарные, которые обнаружили задымление второго этажа производственного цеха. В 14:05 стало известно, что на чердаке выявлены скрытые очаги горения. В 14:50 пожар был локализован, его площадь составила 1200 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что на момент пожара в помещении не проводилось никаких работ. Пострадавших и погибших в огне нет. Ранее URA.RU публиковало видео с места пожара.