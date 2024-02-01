01 февраля 2024

Площадь пожара в пермской колонии превысила 1000 квадратных метров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарная лестница, пожарные
Пожарные тушат огонь в колонии в Соликамске Фото:

Площадь пожара в соликамской ИК-9 составила 1200 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о возгорании поступило в 11:12. На место были направлены пожарные, которые обнаружили задымление второго этажа производственного цеха. В 14:05 стало известно, что на чердаке выявлены скрытые очаги горения. В 14:50 пожар был локализован, его площадь составила 1200 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что на момент пожара в помещении не проводилось никаких работ. Пострадавших и погибших в огне нет. Ранее URA.RU публиковало видео с места пожара.

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Площадь пожара в соликамской ИК-9 составила 1200 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании поступило в 11:12. На место были направлены пожарные, которые обнаружили задымление второго этажа производственного цеха. В 14:05 стало известно, что на чердаке выявлены скрытые очаги горения. В 14:50 пожар был локализован, его площадь составила 1200 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства. В МЧС отметили, что на момент пожара в помещении не проводилось никаких работ. Пострадавших и погибших в огне нет. Ранее URA.RU публиковало видео с места пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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