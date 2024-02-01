Тюменские рестораторы рассказали, что происходит с ценами на алкоголь

В Тюмени рестораторы сдержат рост цен на алкоголь в заведениях

02 февраля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Цены на алкоголь для ресторанов фиксируются в начале года и не меняются до следующего до заключения нового договора с поставщиком Фото: Денис Моргунов © URA.RU Повышение акцизного сбора на алкоголь не отразится на гостях тюменских заведений. Как рассказал URA.RU совладелец сети ресторанов, цены на каждую бутылку в ресторан или бар определяются в договоре между поставщиком и рестораном в начале года и являются неизменными на протяжении всего срока действия договора. «На рестораторов повышение акциза на алкоголь в районе 20% никак не влияет. Мы заключаем договор в начале года с поставщиком, где прописываем каждую позицию и цену на нее. В течение года поставщик должен отгружать по списку и по указанной цене. Колебание цены в районе 10-20% на нас никак не отражается, так как поставщик закладывает риски изначально в цену, по которой продает нам», — рассказал URA.RU совладелец сети ресторанов 1586 Иван Крылов. Такая форма работы не распространяется на розничные магазины. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени повышение акцизного сбора приведет к увеличению стоимости алкогольной продукции на 7-10%.

Повышение акцизного сбора на алкоголь не отразится на гостях тюменских заведений. Как рассказал URA.RU совладелец сети ресторанов, цены на каждую бутылку в ресторан или бар определяются в договоре между поставщиком и рестораном в начале года и являются неизменными на протяжении всего срока действия договора. «На рестораторов повышение акциза на алкоголь в районе 20% никак не влияет. Мы заключаем договор в начале года с поставщиком, где прописываем каждую позицию и цену на нее. В течение года поставщик должен отгружать по списку и по указанной цене. Колебание цены в районе 10-20% на нас никак не отражается, так как поставщик закладывает риски изначально в цену, по которой продает нам», — рассказал URA.RU совладелец сети ресторанов 1586 Иван Крылов. Такая форма работы не распространяется на розничные магазины. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени повышение акцизного сбора приведет к увеличению стоимости алкогольной продукции на 7-10%.