01 февраля 2024

Тюменские рестораторы рассказали, что происходит с ценами на алкоголь

В Тюмени рестораторы сдержат рост цен на алкоголь в заведениях
© Служба новостей «URA.RU»
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Гастрономический ужин в ресторане Тургенев. Тюмень, шампанское, алкоголь, спиртное
Цены на алкоголь для ресторанов фиксируются в начале года и не меняются до следующего до заключения нового договора с поставщиком Фото:

Повышение акцизного сбора на алкоголь не отразится на гостях тюменских заведений. Как рассказал URA.RU совладелец сети ресторанов, цены на каждую бутылку в ресторан или бар определяются в договоре между поставщиком и рестораном в начале года и являются неизменными на протяжении всего срока действия договора.

«На рестораторов повышение акциза на алкоголь в районе 20% никак не влияет. Мы заключаем договор в начале года с поставщиком, где прописываем каждую позицию и цену на нее. В течение года поставщик должен отгружать по списку и по указанной цене. Колебание цены в районе 10-20% на нас никак не отражается, так как поставщик закладывает риски изначально в цену, по которой продает нам», — рассказал URA.RU совладелец сети ресторанов 1586 Иван Крылов.

Такая форма работы не распространяется на розничные магазины. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени повышение акцизного сбора приведет к увеличению стоимости алкогольной продукции на 7-10%.

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Повышение акцизного сбора на алкоголь не отразится на гостях тюменских заведений. Как рассказал URA.RU совладелец сети ресторанов, цены на каждую бутылку в ресторан или бар определяются в договоре между поставщиком и рестораном в начале года и являются неизменными на протяжении всего срока действия договора. «На рестораторов повышение акциза на алкоголь в районе 20% никак не влияет. Мы заключаем договор в начале года с поставщиком, где прописываем каждую позицию и цену на нее. В течение года поставщик должен отгружать по списку и по указанной цене. Колебание цены в районе 10-20% на нас никак не отражается, так как поставщик закладывает риски изначально в цену, по которой продает нам», — рассказал URA.RU совладелец сети ресторанов 1586 Иван Крылов. Такая форма работы не распространяется на розничные магазины. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени повышение акцизного сбора приведет к увеличению стоимости алкогольной продукции на 7-10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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