29 января 2024

В Тюмени взлетели цены на алкоголь

В Тюмени на 20% подорожал алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Ягольник, приготовление коктейлей в ресторане Молодость. Тюмень., алкоголь, бутылки, коктейли, стакан, приготовление коктейля
Из-за подорожания стоимости алкоголя, рестораторы вынуждены искать дешевые варианты Фото:

В Тюмени на 20% подорожал алкоголь. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько представителей ресторанной сферы.

«Подорожала акцизная марка, поэтому было повышение стоимости алкоголя на 20%. Это на сам алкоголь, который мы приобретаем. Цены в картах бара не менялись. Мы не работаем себе в убыток, но в любом случае, это недополученная прибыль», — рассказала директор по развитию ресторанного холдинга «Максим» Марина Филиппова.

Информацию об изменении стоимости подтвердил и другой тюменский ресторатор Ирина Щепелина. Она сообщила, что из-за повышения цен владельцам общепита приходится искать альтернативы и подбирать другие варианты хороших, но недорогих напитков.

Из-за ежегодного повышения акцизов цены на алкоголь вырастут на 7-10%. В начале года подорожание коснется крепких напитков, весной стоимость изменится на тихие и игристые вина.

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В Тюмени на 20% подорожал алкоголь. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько представителей ресторанной сферы. «Подорожала акцизная марка, поэтому было повышение стоимости алкоголя на 20%. Это на сам алкоголь, который мы приобретаем. Цены в картах бара не менялись. Мы не работаем себе в убыток, но в любом случае, это недополученная прибыль», — рассказала директор по развитию ресторанного холдинга «Максим» Марина Филиппова. Информацию об изменении стоимости подтвердил и другой тюменский ресторатор Ирина Щепелина. Она сообщила, что из-за повышения цен владельцам общепита приходится искать альтернативы и подбирать другие варианты хороших, но недорогих напитков. Из-за ежегодного повышения акцизов цены на алкоголь вырастут на 7-10%. В начале года подорожание коснется крепких напитков, весной стоимость изменится на тихие и игристые вина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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