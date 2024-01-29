В Тюмени взлетели цены на алкоголь

В Тюмени на 20% подорожал алкоголь

30 января 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Из-за подорожания стоимости алкоголя, рестораторы вынуждены искать дешевые варианты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на 20% подорожал алкоголь. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько представителей ресторанной сферы. «Подорожала акцизная марка, поэтому было повышение стоимости алкоголя на 20%. Это на сам алкоголь, который мы приобретаем. Цены в картах бара не менялись. Мы не работаем себе в убыток, но в любом случае, это недополученная прибыль», — рассказала директор по развитию ресторанного холдинга «Максим» Марина Филиппова. Информацию об изменении стоимости подтвердил и другой тюменский ресторатор Ирина Щепелина. Она сообщила, что из-за повышения цен владельцам общепита приходится искать альтернативы и подбирать другие варианты хороших, но недорогих напитков. Из-за ежегодного повышения акцизов цены на алкоголь вырастут на 7-10%. В начале года подорожание коснется крепких напитков, весной стоимость изменится на тихие и игристые вина.

В Тюмени на 20% подорожал алкоголь. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько представителей ресторанной сферы. «Подорожала акцизная марка, поэтому было повышение стоимости алкоголя на 20%. Это на сам алкоголь, который мы приобретаем. Цены в картах бара не менялись. Мы не работаем себе в убыток, но в любом случае, это недополученная прибыль», — рассказала директор по развитию ресторанного холдинга «Максим» Марина Филиппова. Информацию об изменении стоимости подтвердил и другой тюменский ресторатор Ирина Щепелина. Она сообщила, что из-за повышения цен владельцам общепита приходится искать альтернативы и подбирать другие варианты хороших, но недорогих напитков. Из-за ежегодного повышения акцизов цены на алкоголь вырастут на 7-10%. В начале года подорожание коснется крепких напитков, весной стоимость изменится на тихие и игристые вина.