Почему в Екатеринбурге дорожают огурцы и когда они подешевеют

В Екатеринбурге дорожают огурцы из-за малого количества теплиц

Стоимость огурцов в Екатеринбурге может упасть к 8 марта Фото: Илья Московец © URA.RU

Удорожание овощей, а именно огурцов, в Свердловской области связано с недостатком тепличных площадей, появлением более дорогих сортов и ростом производственных расходов. Об этом URA.RU рассказал директор АО «Тепличное» Сергей Лацков.

«Для Свердловской области тепличный комбинат должен быть хотя бы в 1,5 -2 раза больше. На сегодняшний день мы обеспечиваем население Свердловской области на 36%. А для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, мы должны давать хотя бы 70%», — объяснил Лацков. Также он отметил, что при увеличении тепличного производства цены станут стабильней.

Вторая причина заключается в смене урожая и появлении в январе—феврале более дорогих сортов. «После новогодних праздников практически во всех тепличных комбинатах происходит вырезка старых растений, и высаживается свежая рассада. Естественно, в этот период наблюдается дефицит продукта», — рассказал собеседник.

По его словам, именно поэтому на прилавках магазинов появляется пупырчатый огурец. Этот сорт пчелоопыляемый, его урожайность очень маленькая, а цена всегда дороже. При этом Сергей Лацков заявил, что новый урожай гладких огурцов созреет и начнет давать плоды к 8 марта. В это время екатеринбуржцы смогут заметить снижение стоимости.

Третьей причиной роста цен эксперт назвал инфляцию, которая затрагивает практически все отрасли. «Энергетика по итогам прошлого года выросла на 16%. Также подорожала логистика, и даже картонные коробки, в которых мы поставляем продукцию, подорожали на 25%», — рассказал собеседник. По его словам, летом закупочная стоимость картонной коробки составляла шесть рублей, а сейчас — 32 рубля.

Впервые средняя стоимость огурцов в Екатеринбурге резко выросла до 114 рублей за килограмм в ноябре 2023 года. По данным «Свердловсксатата» на 1 февраля 2024 года, средняя цена огурцов достигла 253 рублей.