В Свердловской области подешевели яйца, но взлетела стоимость огурцов

В Свердловской области продолжает падать цена на яйца. Так, по свежим данным Свердловскстата, стоимость снизилась на три рубля.
«Цена на яйца снизилась со 123,36 рублей (26 января) до 120,14 рублей за десяток (1 февраля)», — следует из аналитики Свердловскстата. Стоимость за килограмм свежих огурцов увеличилась на 21,14 рубль. Как следует из данных «Свердловскстата», за неделю цена поднялась с 232,38 рублей до 253,52 рублей.
Впервые стоимость яиц взлетела в ноябре 2023 года. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков пообещал, что проблемы с ценами должны закончиться в январе 2024 года. О сильном удорожании овощей в Свердловской области URA.RU сообщало в декабре 2023 года. Тогда эксперты зафиксировали рост на 25,78%.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.