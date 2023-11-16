В Свердловской области резко подорожали огурцы. Рост за неделю составил больше десяти процентов, говорится в свежем отчете Свердловскстата.
Согласно статистическим данным на 13 ноября, за неделю в Свердловской области цены на огурцы выросли на 10,7% (теперь килограмм в среднем стоит 114 рублей). Также 4,3% в цене прибавили помидоры — средняя стоимость килограмма отныне составляет 207 рублей. Кроме того, на 3,2% подорожали куриные яйца — за десять штук первой категории свердловчанам придется отдать 103 рубля.
Чуть меньше, в рамках 1-3%, подорожали и другие продовольственные товары. В частности, растительное и сливочное масло, пшено, а также морковь и яблоки.
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