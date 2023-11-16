В Свердловской области резко подорожали огурцы

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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, огурцы
Огурцы прибавили в цене почти на 11% Фото:

В Свердловской области резко подорожали огурцы. Рост за неделю составил больше десяти процентов, говорится в свежем отчете Свердловскстата.

Согласно статистическим данным на 13 ноября, за неделю в Свердловской области цены на огурцы выросли на 10,7% (теперь килограмм в среднем стоит 114 рублей). Также 4,3% в цене прибавили помидоры — средняя стоимость килограмма отныне составляет 207 рублей. Кроме того, на 3,2% подорожали куриные яйца — за десять штук первой категории свердловчанам придется отдать 103 рубля.

Чуть меньше, в рамках 1-3%, подорожали и другие продовольственные товары. В частности, растительное и сливочное масло, пшено, а также морковь и яблоки.

Статистические данные о ценах на еду в Свердловской области
Статистические данные о ценах на еду в Свердловской области

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В Свердловской области резко подорожали огурцы. Рост за неделю составил больше десяти процентов, говорится в свежем отчете Свердловскстата. Согласно статистическим данным на 13 ноября, за неделю в Свердловской области цены на огурцы выросли на 10,7% (теперь килограмм в среднем стоит 114 рублей). Также 4,3% в цене прибавили помидоры — средняя стоимость килограмма отныне составляет 207 рублей. Кроме того, на 3,2% подорожали куриные яйца — за десять штук первой категории свердловчанам придется отдать 103 рубля. Чуть меньше, в рамках 1-3%, подорожали и другие продовольственные товары. В частности, растительное и сливочное масло, пшено, а также морковь и яблоки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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