Первый вице-губернатор ХМАО отправил подчиненных на полигон. Видео

Внутриполитический блок правительства ХМАО провел тимбилдинг с оружием

02 февраля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов отправил подчиненных на НВП Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов устроил подчиненным тимбилдинг с оружием. Блок внутренней политики вывезли на стрельбище для огневой подготовки. Видео вице-губернатор разместил в своем telegram-канале. «Какие времена, такие и стратсессии у блока внутренней политики», — гласит подпись к посту. Замгубернатора также опубликовал видеозапись тренировок и фото построения. Кроме того, Шипилов сообщил о первой в этом году отправке груза в зону СВО. «Груз сформирован по поручению губернатора Югры Натальи Владимировны [Комаровой]. Первый груз в новом году. Включает, в том числе закупки наших не равнодушных югорчан. За что низкий поклон. Присоединяйтесь, работы для всех хватит», — добавил политик. Ранее URA.RU писало о том, что Шипилов вывез в лес студентов своей элитной школы политиков. «Лидеры изменений Югры» форсировали реку и ночевали в палатках.

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов устроил подчиненным тимбилдинг с оружием. Блок внутренней политики вывезли на стрельбище для огневой подготовки. Видео вице-губернатор разместил в своем telegram-канале. «Какие времена, такие и стратсессии у блока внутренней политики», — гласит подпись к посту. Замгубернатора также опубликовал видеозапись тренировок и фото построения. Кроме того, Шипилов сообщил о первой в этом году отправке груза в зону СВО. «Груз сформирован по поручению губернатора Югры Натальи Владимировны [Комаровой]. Первый груз в новом году. Включает, в том числе закупки наших не равнодушных югорчан. За что низкий поклон. Присоединяйтесь, работы для всех хватит», — добавил политик. Ранее URA.RU писало о том, что Шипилов вывез в лес студентов своей элитной школы политиков. «Лидеры изменений Югры» форсировали реку и ночевали в палатках.