01 февраля 2024

Первый вице-губернатор ХМАО отправил подчиненных на полигон. Видео

Внутриполитический блок правительства ХМАО провел тимбилдинг с оружием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Комаровой. Сургут, шипилов алексей, первый заместитель губернатора хмао
Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов отправил подчиненных на НВП Фото:

Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов устроил подчиненным тимбилдинг с оружием. Блок внутренней политики вывезли на стрельбище для огневой подготовки. Видео вице-губернатор разместил в своем telegram-канале.

«Какие времена, такие и стратсессии у блока внутренней политики», — гласит подпись к посту. Замгубернатора также опубликовал видеозапись тренировок и фото построения.

Кроме того, Шипилов сообщил о первой в этом году отправке груза в зону СВО. «Груз сформирован по поручению губернатора Югры Натальи Владимировны [Комаровой]. Первый груз в новом году. Включает, в том числе закупки наших не равнодушных югорчан. За что низкий поклон. Присоединяйтесь, работы для всех хватит», — добавил политик.

Ранее URA.RU писало о том, что Шипилов вывез в лес студентов своей элитной школы политиков. «Лидеры изменений Югры» форсировали реку и ночевали в палатках.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов устроил подчиненным тимбилдинг с оружием. Блок внутренней политики вывезли на стрельбище для огневой подготовки. Видео вице-губернатор разместил в своем telegram-канале. «Какие времена, такие и стратсессии у блока внутренней политики», — гласит подпись к посту. Замгубернатора также опубликовал видеозапись тренировок и фото построения. Кроме того, Шипилов сообщил о первой в этом году отправке груза в зону СВО. «Груз сформирован по поручению губернатора Югры Натальи Владимировны [Комаровой]. Первый груз в новом году. Включает, в том числе закупки наших не равнодушных югорчан. За что низкий поклон. Присоединяйтесь, работы для всех хватит», — добавил политик. Ранее URA.RU писало о том, что Шипилов вывез в лес студентов своей элитной школы политиков. «Лидеры изменений Югры» форсировали реку и ночевали в палатках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...