Первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов устроил подчиненным тимбилдинг с оружием. Блок внутренней политики вывезли на стрельбище для огневой подготовки. Видео вице-губернатор разместил в своем telegram-канале.
«Какие времена, такие и стратсессии у блока внутренней политики», — гласит подпись к посту. Замгубернатора также опубликовал видеозапись тренировок и фото построения.
Кроме того, Шипилов сообщил о первой в этом году отправке груза в зону СВО. «Груз сформирован по поручению губернатора Югры Натальи Владимировны [Комаровой]. Первый груз в новом году. Включает, в том числе закупки наших не равнодушных югорчан. За что низкий поклон. Присоединяйтесь, работы для всех хватит», — добавил политик.
Ранее URA.RU писало о том, что Шипилов вывез в лес студентов своей элитной школы политиков. «Лидеры изменений Югры» форсировали реку и ночевали в палатках.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.