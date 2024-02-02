Миасский завод выиграл суд с компанией челябинского депутата

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, судья, суд
Завершился один из четырех процессов двух миасских заводов Фото:

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) выиграл суд с предприятием «СпецАгрегат» депутата заксобрания региона Евгения Субачева. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск «Урала» удовлетворен. В пресс-службе «СпецАгрегата» URA.RU сообщили, что готовится мировое соглашение.

«Решения и постановления. Иск удовлетворить полностью», — отмечено на сайте суда.

Процесс был закрытым. Принять постановление об этом потребовалось, поскольку в дело приложены доказательства, способные раскрыть служебную тайну в области обороны. Подробности дела отсутствуют, лишь сказано, что спор связан с изменением условий договора.

По данным URA.RU, автозавод много лет отгружает «СпецАгрегату» шасси. С их использованием получатель выполняет заказы на транспорт различного назначения, в том числе для нужд Минобороны РФ.

Процесс подписания мирового соглашения уже ведется. Параллельно в суде находится еще три иска, заседания по двум из которых назначены на февраль, по одному — на март. Заявления рассматриваются с апреля 2023 года.

В ходе подготовки материала URA.RU обратилось за комментарием также в пресс-службу автозавода. Тему оставили без комментариев.

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Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) выиграл суд с предприятием «СпецАгрегат» депутата заксобрания региона Евгения Субачева. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск «Урала» удовлетворен. В пресс-службе «СпецАгрегата» URA.RU сообщили, что готовится мировое соглашение. «Решения и постановления. Иск удовлетворить полностью», — отмечено на сайте суда. Процесс был закрытым. Принять постановление об этом потребовалось, поскольку в дело приложены доказательства, способные раскрыть служебную тайну в области обороны. Подробности дела отсутствуют, лишь сказано, что спор связан с изменением условий договора. По данным URA.RU, автозавод много лет отгружает «СпецАгрегату» шасси. С их использованием получатель выполняет заказы на транспорт различного назначения, в том числе для нужд Минобороны РФ. Процесс подписания мирового соглашения уже ведется. Параллельно в суде находится еще три иска, заседания по двум из которых назначены на февраль, по одному — на март. Заявления рассматриваются с апреля 2023 года. В ходе подготовки материала URA.RU обратилось за комментарием также в пресс-службу автозавода. Тему оставили без комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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