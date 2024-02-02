Миасский завод выиграл суд с компанией челябинского депутата

Завершился один из четырех процессов двух миасских заводов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) выиграл суд с предприятием «СпецАгрегат» депутата заксобрания региона Евгения Субачева. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, иск «Урала» удовлетворен. В пресс-службе «СпецАгрегата» URA.RU сообщили, что готовится мировое соглашение.

«Решения и постановления. Иск удовлетворить полностью», — отмечено на сайте суда.

Процесс был закрытым. Принять постановление об этом потребовалось, поскольку в дело приложены доказательства, способные раскрыть служебную тайну в области обороны. Подробности дела отсутствуют, лишь сказано, что спор связан с изменением условий договора.

По данным URA.RU, автозавод много лет отгружает «СпецАгрегату» шасси. С их использованием получатель выполняет заказы на транспорт различного назначения, в том числе для нужд Минобороны РФ.

Процесс подписания мирового соглашения уже ведется. Параллельно в суде находится еще три иска, заседания по двум из которых назначены на февраль, по одному — на март. Заявления рассматриваются с апреля 2023 года.

В ходе подготовки материала URA.RU обратилось за комментарием также в пресс-службу автозавода. Тему оставили без комментариев.