Миасский автозавод судится с компанией челябинского депутата

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В суде находится четыре иска автозавода к партнеру Фото:

Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) подал иски против завода «СпецАгрегат», принадлежащего депутату заксобрания региона Евгению Субачеву. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, споры связаны с разногласиями по контрактам.

«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечается в определении суда.

Таких решений принято четыре: иски назначены к рассмотрению на май и июнь. Слушания по двум процессам пройдут в закрытом режиме. Как отметил суд, это потребовалось, чтобы не разгласить служебную тайну в области обороны. В определении приводится ссылка на приказ министра обороны.

В ходе одного из открытых заседаний рассмотрят спор о фиксированной цене автомобиля «Урал», поставленного в 2021 и 2022 годах. Закрытые слушания связаны с изменением в условиях договоров.

При подготовке материала URA.RU подготовил запросу к спорящим сторонам. В пресс-службе завода-истца не ответили, поскольку предприятие находится в корпоративном отпуске. Юристы завода «СпецАгрегат» ситуацию название недопониманием между сторонами. На предприятии отметили, что в настоящее время ведутся переговоры, призванные урегулировать вопрос. Представители «СпецАгрегата» напомнили, что компании сотрудничают уже долгое время.

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Автозавод «Урал» из Миасса (Челябинская область) подал иски против завода «СпецАгрегат», принадлежащего депутату заксобрания региона Евгению Субачеву. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, споры связаны с разногласиями по контрактам. «Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании», — отмечается в определении суда. Таких решений принято четыре: иски назначены к рассмотрению на май и июнь. Слушания по двум процессам пройдут в закрытом режиме. Как отметил суд, это потребовалось, чтобы не разгласить служебную тайну в области обороны. В определении приводится ссылка на приказ министра обороны. В ходе одного из открытых заседаний рассмотрят спор о фиксированной цене автомобиля «Урал», поставленного в 2021 и 2022 годах. Закрытые слушания связаны с изменением в условиях договоров. При подготовке материала URA.RU подготовил запросу к спорящим сторонам. В пресс-службе завода-истца не ответили, поскольку предприятие находится в корпоративном отпуске. Юристы завода «СпецАгрегат» ситуацию название недопониманием между сторонами. На предприятии отметили, что в настоящее время ведутся переговоры, призванные урегулировать вопрос. Представители «СпецАгрегата» напомнили, что компании сотрудничают уже долгое время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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