В России исчезнет строгое разделение уроков труда для мальчиков и девочек

Минпросвещения: на уроках труда не будет разделения по половому признаку
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Образовательная инфраструктура корпорации ВСМПО-АВИСМА. Свердловская область, Верхняя Салда, урок труда, всмпо ависма, электротехника, средне специальное образование, пик перспектива
Татьяна Васильева сообщила, что у учеников будет возможность выбора учебного модуля Фото:

На уроках труда, которые вернутся в школы РФ с 1 сентября, не будет деления учеников по половому признаку. Об этом заявила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.

«Самое важное — учесть возможность изучения модулей всеми желающими», — сообщила Васильева на круглом столе в Госдуме на тему «Образовательная программа учебного предмета «Труд (технология)». Ее слова передает ТАСС.

Она отметила, что деление учеников на подгруппы будут принимать школы и родители. Васильева подчеркнула, что если у мальчика есть желание изучать пищевые технологии и обработку продуктов, то у него появится такая возможность. По ее словам, уроки труда будут проходить с первого по девятый класс.

Ранее заслуженный учитель РФ Евгения Ямбург назвал глупостью гендерное разделение уроков труда, передает «Национальная служба новостей». Российский президент Владимир Путин подписал закон о том, чтобы уроки труда стали обязательными в школах с 1 сентября 2024 года.

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На уроках труда, которые вернутся в школы РФ с 1 сентября, не будет деления учеников по половому признаку. Об этом заявила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева. «Самое важное — учесть возможность изучения модулей всеми желающими», — сообщила Васильева на круглом столе в Госдуме на тему «Образовательная программа учебного предмета «Труд (технология)». Ее слова передает ТАСС. Она отметила, что деление учеников на подгруппы будут принимать школы и родители. Васильева подчеркнула, что если у мальчика есть желание изучать пищевые технологии и обработку продуктов, то у него появится такая возможность. По ее словам, уроки труда будут проходить с первого по девятый класс. Ранее заслуженный учитель РФ Евгения Ямбург назвал глупостью гендерное разделение уроков труда, передает «Национальная служба новостей». Российский президент Владимир Путин подписал закон о том, чтобы уроки труда стали обязательными в школах с 1 сентября 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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