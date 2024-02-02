В России исчезнет строгое разделение уроков труда для мальчиков и девочек

На уроках труда, которые вернутся в школы РФ с 1 сентября, не будет деления учеников по половому признаку. Об этом заявила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.
«Самое важное — учесть возможность изучения модулей всеми желающими», — сообщила Васильева на круглом столе в Госдуме на тему «Образовательная программа учебного предмета «Труд (технология)». Ее слова передает ТАСС.
Она отметила, что деление учеников на подгруппы будут принимать школы и родители. Васильева подчеркнула, что если у мальчика есть желание изучать пищевые технологии и обработку продуктов, то у него появится такая возможность. По ее словам, уроки труда будут проходить с первого по девятый класс.
Ранее заслуженный учитель РФ Евгения Ямбург назвал глупостью гендерное разделение уроков труда, передает «Национальная служба новостей». Российский президент Владимир Путин подписал закон о том, чтобы уроки труда стали обязательными в школах с 1 сентября 2024 года.
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