В микрорайоне Кургана досрочно открыли дорогу, которую перекрывали на месяц

В Кургане открыли для движения дорогу по улице Юлаева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане досрочно открыли дорогу по улице Юлаева в микрорайоне Рябково, которую закрывали до 19 февраля из-за ремонта коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный союз».

«Досрочно закончены работы на коллекторе в микрорайоне Рябково. Участки улицы С. Юлаева и пер. Попова открыты для движения. Начиная с 21 января 2024 года бригады „Водного Союза“ устраняли аварию на самотечном коллекторе диаметром 400 мм по ул. С.Юлаева», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.

Изначально ограничение проезда вводилось до 21-00 19 февраля 2024 года. Работы на коллекторы были завершены 2 февраля. Бригадой «Водного Союза» благоустроена территория, все участки открыты для движения автотранспорта.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц перекроют участки двух дорог в микрорайоне Рябково. На время ремонтных работ коммунальщики устанавливали временную станцию перекачивания воды.