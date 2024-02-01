01 февраля 2024

В микрорайоне Кургана досрочно открыли дорогу, которую перекрывали на месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие камня, на месте которого установят памятник Святителю Николаю Чудотворцу . Курган, ремонт дороги, яма на асфальте, ремонтные дороги
В Кургане открыли для движения дорогу по улице Юлаева Фото:

В Кургане досрочно открыли дорогу по улице Юлаева в микрорайоне Рябково, которую закрывали до 19 февраля из-за ремонта коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный союз».

«Досрочно закончены работы на коллекторе в микрорайоне Рябково. Участки улицы С. Юлаева и пер. Попова открыты для движения. Начиная с 21 января 2024 года бригады „Водного Союза“ устраняли аварию на самотечном коллекторе диаметром 400 мм по ул. С.Юлаева», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.

Изначально ограничение проезда вводилось до 21-00 19 февраля 2024 года. Работы на коллекторы были завершены 2 февраля. Бригадой «Водного Союза» благоустроена территория, все участки открыты для движения автотранспорта.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц перекроют участки двух дорог в микрорайоне Рябково. На время ремонтных работ коммунальщики устанавливали временную станцию перекачивания воды.

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В Кургане досрочно открыли дорогу по улице Юлаева в микрорайоне Рябково, которую закрывали до 19 февраля из-за ремонта коллектора. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный союз». «Досрочно закончены работы на коллекторе в микрорайоне Рябково. Участки улицы С. Юлаева и пер. Попова открыты для движения. Начиная с 21 января 2024 года бригады „Водного Союза“ устраняли аварию на самотечном коллекторе диаметром 400 мм по ул. С.Юлаева», — говорится в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Изначально ограничение проезда вводилось до 21-00 19 февраля 2024 года. Работы на коллекторы были завершены 2 февраля. Бригадой «Водного Союза» благоустроена территория, все участки открыты для движения автотранспорта. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц перекроют участки двух дорог в микрорайоне Рябково. На время ремонтных работ коммунальщики устанавливали временную станцию перекачивания воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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