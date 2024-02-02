Челябинец, домогавшийся 5-летней дочки своей сожительницы, ранее был судим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над автором системы пыток Михаилом Белоусовым и зеками-активистами ИК-2. Екатеринбург, осужденный, зона, уголовник, татуировка, зеки, наколка, татуировки на пальцах, тату
Задержанный ранее уже был судим за кражу и мошенничество Фото:
новость из сюжета
Челябинца задержали за домогательство к 5-летней дочки своей сожительницы

Житель Кунашакского района Челябинской области, задержанный за домогательство к 5-летней дочери своей сожительницы, ранее был судим. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в его биографии есть сроки за кражу и мошенничество.

«После установления личности задержанного выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. У него имеются судимости по факту кражи и мошенничества», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, задержанному 37 лет. Он работал автомехаником. После произошедшего в его отношении возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»).

Мужчина домогался до девочки в бане. О произошедшем она рассказала своему сводному брату, тот матери, а она уже в полицию. Мужчина всю ночь скрывался, пытался спрятаться в лесу. Однако его все равно задержали. При изучении содержимого его телефона силовики наткнулись на детское порно.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кунашакского района Челябинской области, задержанный за домогательство к 5-летней дочери своей сожительницы, ранее был судим. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в его биографии есть сроки за кражу и мошенничество. «После установления личности задержанного выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. У него имеются судимости по факту кражи и мошенничества», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, задержанному 37 лет. Он работал автомехаником. После произошедшего в его отношении возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Мужчина домогался до девочки в бане. О произошедшем она рассказала своему сводному брату, тот матери, а она уже в полицию. Мужчина всю ночь скрывался, пытался спрятаться в лесу. Однако его все равно задержали. При изучении содержимого его телефона силовики наткнулись на детское порно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...