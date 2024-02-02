Мультик «Три Богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым в истории России

Кассовые сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» режиссера Константина Феоктистова превысили в РФ один миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Картина стала самым кассовым мультфильмом в РФ.
Анимационный фильм, который входит во франшизу «Три богатыря» студии «Мельница» и кинокомпании СТВ, заработал в прокате чуть больше одного миллиарда рублей. Об этом говорится на
В компании «Вольга», выпустившей картину в прокат, назвали «Три богатыря и Пуп Земли» самым кассовым мультфильмом за историю российского кинопроката. Слова передает ТАСС.
Ранее в новогодние праздники «Три богатыря и Пуп Земли» собрал в прокате больше 583 миллиона рублей, передают «Дни.ру». Картина является 12-м мультфильмом во франшизе «Три богатыря».
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