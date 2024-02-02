Мультик «Три Богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым в истории России

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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
«Три богатыря и Пуп Земли» заработал больше одного миллиарда рублей Фото:

Кассовые сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» режиссера Константина Феоктистова превысили в РФ один миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Картина стала самым кассовым мультфильмом в РФ.

Анимационный фильм, который входит во франшизу «Три богатыря» студии «Мельница» и кинокомпании СТВ, заработал в прокате чуть больше одного миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте ЕАИС.

В компании «Вольга», выпустившей картину в прокат, назвали «Три богатыря и Пуп Земли» самым кассовым мультфильмом за историю российского кинопроката. Слова передает ТАСС.

Ранее в новогодние праздники «Три богатыря и Пуп Земли» собрал в прокате больше 583 миллиона рублей, передают «Дни.ру». Картина является 12-м мультфильмом во франшизе «Три богатыря».

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Кассовые сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» режиссера Константина Феоктистова превысили в РФ один миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Картина стала самым кассовым мультфильмом в РФ. Анимационный фильм, который входит во франшизу «Три богатыря» студии «Мельница» и кинокомпании СТВ, заработал в прокате чуть больше одного миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте ЕАИС. В компании «Вольга», выпустившей картину в прокат, назвали «Три богатыря и Пуп Земли» самым кассовым мультфильмом за историю российского кинопроката. Слова передает ТАСС. Ранее в новогодние праздники «Три богатыря и Пуп Земли» собрал в прокате больше 583 миллиона рублей, передают «Дни.ру». Картина является 12-м мультфильмом во франшизе «Три богатыря».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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