Путин: российские «панцири» раскупают за рубежом как горячие пирожки

Путин: Россия продала за рубеж вооружение на миллиарды долларов

02 февраля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что РФ продала в 2023 году вооружение на миллиарды долларов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Российские боевые машины ЗРПК «Панцирь-С» на мировом рынке раскупают как горячие пирожки. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, отметив, что РФ за 2023 год продала вооружения на миллиарды долларов. «Панцири в высшей степени востребованы. Нарасхват на иностранных. Как горячие пирожки», — заявил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы», трансляция идет на телеканале «Россия-24». Он отметил, что РФ в 2023 продала на мировом рынке вооружение на миллиарды долларов. Ранее в конструкторском бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (Ростех) сообщили, что «Панцири» были улучшены для работы по беспилотникам и сложным снарядам. Минобороны России получило «Панцири-С1» и «Тигры» для спецназа, передает «Национальная служба новостей».

Российские боевые машины ЗРПК «Панцирь-С» на мировом рынке раскупают как горячие пирожки. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, отметив, что РФ за 2023 год продала вооружения на миллиарды долларов. «Панцири в высшей степени востребованы. Нарасхват на иностранных. Как горячие пирожки», — заявил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы», трансляция идет на телеканале «Россия-24». Он отметил, что РФ в 2023 продала на мировом рынке вооружение на миллиарды долларов. Ранее в конструкторском бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (Ростех) сообщили, что «Панцири» были улучшены для работы по беспилотникам и сложным снарядам. Минобороны России получило «Панцири-С1» и «Тигры» для спецназа, передает «Национальная служба новостей».