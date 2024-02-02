Путин: российские «панцири» раскупают за рубежом как горячие пирожки

Путин: Россия продала за рубеж вооружение на миллиарды долларов
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Вооруженные силы РФ. stock, пво, панцирь,  stock
Владимир Путин сообщил, что РФ продала в 2023 году вооружение на миллиарды долларов Фото:

Российские боевые машины ЗРПК «Панцирь-С» на мировом рынке раскупают как горячие пирожки. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, отметив, что РФ за 2023 год продала вооружения на миллиарды долларов.

«Панцири в высшей степени востребованы. Нарасхват на иностранных. Как горячие пирожки», — заявил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы», трансляция идет на телеканале «Россия-24». Он отметил, что РФ в 2023 продала на мировом рынке вооружение на миллиарды долларов.

Ранее в конструкторском бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (Ростех) сообщили, что «Панцири» были улучшены для работы по беспилотникам и сложным снарядам. Минобороны России получило «Панцири-С1» и «Тигры» для спецназа, передает «Национальная служба новостей».

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Российские боевые машины ЗРПК «Панцирь-С» на мировом рынке раскупают как горячие пирожки. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, отметив, что РФ за 2023 год продала вооружения на миллиарды долларов. «Панцири в высшей степени востребованы. Нарасхват на иностранных. Как горячие пирожки», — заявил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы», трансляция идет на телеканале «Россия-24». Он отметил, что РФ в 2023 продала на мировом рынке вооружение на миллиарды долларов. Ранее в конструкторском бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (Ростех) сообщили, что «Панцири» были улучшены для работы по беспилотникам и сложным снарядам. Минобороны России получило «Панцири-С1» и «Тигры» для спецназа, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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