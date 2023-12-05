Бюро Ростеха улучшило «Панцири» для работы по беспилотникам и сложным снарядам

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пво, stock, Панцирь-с
В «Высокоточке» отметили, что досрочно закончили государственный заказ Фото:

В боевых машинах ЗРПК «Панцирь-С» повысили эффективность работы по беспилотникам, сложным боеприпасам и ракетам большой дальности. Об этом сообщили в конструкторском бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (Ростех).

«В „Панцирь“ внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, „сложным“ снарядам и ракетам большой дальности», — говорится в сообщении telegram-канала. По словам предприятия, «Панцири» продолжают выпускать сверх графика. «Высокоточка» досрочно выполнила государственный заказ на поставку боевых машин.

Ранее сообщалось, что оборонные предприятия госкорпорации «Ростех» увеличат выпуск ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», передает телеканал 360. Военный эксперт Александр Артамонов сообщил, что РФ благодаря «Панцирю» может защититься от западных бомб GLSDB.

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В боевых машинах ЗРПК «Панцирь-С» повысили эффективность работы по беспилотникам, сложным боеприпасам и ракетам большой дальности. Об этом сообщили в конструкторском бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (Ростех). «В „Панцирь“ внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, „сложным“ снарядам и ракетам большой дальности», — говорится в сообщении telegram-канала. По словам предприятия, «Панцири» продолжают выпускать сверх графика. «Высокоточка» досрочно выполнила государственный заказ на поставку боевых машин. Ранее сообщалось, что оборонные предприятия госкорпорации «Ростех» увеличат выпуск ракет для гиперзвукового комплекса «Кинжал», передает телеканал 360. Военный эксперт Александр Артамонов сообщил, что РФ благодаря «Панцирю» может защититься от западных бомб GLSDB.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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