Русских опровергла данные ЦИК о нехватке подписей для выдвижения в президенты

Рада Русских заявила о том, что будет баллотироваться в президенты, в декабре Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских заявила, что принесла в Центральную избирательную комиссию больше 300 тысяч подписей. Опровергнув по сути слова одного из членов ЦИК, который сказал, что она сдала всего 476 подписей. Новое заявление блогер сделала у себя в соцсетях.

«Для тех, кто пишет, что мы сдали всего три коробки в ЦИК. 300 467 подписей — вот наша цифра. А проходим мы или нет, ждем вердикт от ЦИК», — написала Русских у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

О решении баллотироваться в президенты РФ блогер заявила в декабре 2023 года. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. До 31 января ей необходимо было собрать 300 тысяч. Член ЦИК Николай Левичев при этом заявил, что блогер собрала всего 0,16% (476 подписей). О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.