В городе ХМАО все школы переводят на дистант

В Нефтеюганске все школы переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ

02 февраля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Ученики будут обучаться дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске все школы переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Информацией с URA.RU поделился источник в образовательном истеблишменте города. «Все школы переходят на дистант. Причиной стал уровень заболеваемости ОРВИ», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации города подтвердили информацию. «С 3 по 9 февраля ученики будут обучаться дистанционно», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в Урае отменили массовые мероприятия в школах города. Причиной также стала вспышка ОРВИ. Обновлено в 18.46. Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай уточнила, что в городе также приостановлены работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры, проведение всех массовых, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей. «Данное решение было принято сегодня на внеочередном заседании санитарно- противоэпидемической комиссии Нефтеюганска», — указано в telegram-канале мэра.

В Нефтеюганске все школы переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Информацией с URA.RU поделился источник в образовательном истеблишменте города. «Все школы переходят на дистант. Причиной стал уровень заболеваемости ОРВИ», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации города подтвердили информацию. «С 3 по 9 февраля ученики будут обучаться дистанционно», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в Урае отменили массовые мероприятия в школах города. Причиной также стала вспышка ОРВИ. Обновлено в 18.46. Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай уточнила, что в городе также приостановлены работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры, проведение всех массовых, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей. «Данное решение было принято сегодня на внеочередном заседании санитарно- противоэпидемической комиссии Нефтеюганска», — указано в telegram-канале мэра.