В городе ХМАО все школы переводят на дистант

В Нефтеюганске все школы переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Ученики будут обучаться дистанционно Фото:

В Нефтеюганске все школы переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Информацией с URA.RU поделился источник в образовательном истеблишменте города.

«Все школы переходят на дистант. Причиной стал уровень заболеваемости ОРВИ», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе администрации города подтвердили информацию. «С 3 по 9 февраля ученики будут обучаться дистанционно», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о том, что в Урае отменили массовые мероприятия в школах города. Причиной также стала вспышка ОРВИ.

Обновлено в 18.46.

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай уточнила, что в городе также приостановлены работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры, проведение всех массовых, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей. «Данное решение было принято сегодня на внеочередном заседании санитарно- противоэпидемической комиссии Нефтеюганска», — указано в telegram-канале мэра.

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В Нефтеюганске все школы переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Информацией с URA.RU поделился источник в образовательном истеблишменте города. «Все школы переходят на дистант. Причиной стал уровень заболеваемости ОРВИ», — сообщил инсайдер. В пресс-службе администрации города подтвердили информацию. «С 3 по 9 февраля ученики будут обучаться дистанционно», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о том, что в Урае отменили массовые мероприятия в школах города. Причиной также стала вспышка ОРВИ. Обновлено в 18.46. Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай уточнила, что в городе также приостановлены работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры, проведение всех массовых, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей. «Данное решение было принято сегодня на внеочередном заседании санитарно- противоэпидемической комиссии Нефтеюганска», — указано в telegram-канале мэра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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