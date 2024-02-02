В городе ХМАО все школы переводят на дистант

В Нефтеюганске все школы переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Информацией с URA.RU поделился источник в образовательном истеблишменте города.
«Все школы переходят на дистант. Причиной стал уровень заболеваемости ОРВИ», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе администрации города подтвердили информацию. «С 3 по 9 февраля ученики будут обучаться дистанционно», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало о том, что в Урае отменили массовые мероприятия в школах города. Причиной также стала вспышка ОРВИ.
Обновлено в 18.46.
Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай уточнила, что в городе также приостановлены работы спортивных секций, кружков, учреждений дополнительного образования и культуры, проведение всех массовых, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий с участием детей. «Данное решение было принято сегодня на внеочередном заседании санитарно- противоэпидемической комиссии Нефтеюганска», — указано в telegram-канале мэра.
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