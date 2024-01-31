В городе ХМАО отменили массовые мероприятия в школах и детских садах

Власти Урая отменили массовые мероприятия в школах из-за вспышки ОРВИ

01 февраля 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

В Урае из-за вспышки ОРВИ отменили все массовые мероприятия Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Урая отменили массовые мероприятия в образовательных организациях и ввели кабинетную систему обучения из-за роста заболеваемости. Информация опубликована на странице мэрии «Вконтакте». «В связи с ростом заболеваемости, сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии были приняты следующие решения. Запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и других мероприятий в образовательных организациях, ввести кабинетную систему обучения», — указано в публикации. В детских садах города продлили строгую изоляцию. Санитарно-противоэпидемическая комиссия продлила установки по соблюдению «входного фильтра» и рекомендовала носить маски в помещениях со скоплением людей. Меры будут действовать до особого распоряжения. Источник агентства в мэрии уточнил, что речь идет об ОРВИ, а не о возможной вспышке кори, в отличие от других муниципалитетов ХМАО.

Власти Урая отменили массовые мероприятия в образовательных организациях и ввели кабинетную систему обучения из-за роста заболеваемости. Информация опубликована на странице мэрии «Вконтакте». «В связи с ростом заболеваемости, сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии были приняты следующие решения. Запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и других мероприятий в образовательных организациях, ввести кабинетную систему обучения», — указано в публикации. В детских садах города продлили строгую изоляцию. Санитарно-противоэпидемическая комиссия продлила установки по соблюдению «входного фильтра» и рекомендовала носить маски в помещениях со скоплением людей. Меры будут действовать до особого распоряжения. Источник агентства в мэрии уточнил, что речь идет об ОРВИ, а не о возможной вспышке кори, в отличие от других муниципалитетов ХМАО.