31 января 2024

В городе ХМАО отменили массовые мероприятия в школах и детских садах

Власти Урая отменили массовые мероприятия в школах из-за вспышки ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, болезнь, онкология, ребенок в маске
В Урае из-за вспышки ОРВИ отменили все массовые мероприятия Фото:

Власти Урая отменили массовые мероприятия в образовательных организациях и ввели кабинетную систему обучения из-за роста заболеваемости. Информация опубликована на странице мэрии «Вконтакте».

«В связи с ростом заболеваемости, сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии были приняты следующие решения. Запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и других мероприятий в образовательных организациях, ввести кабинетную систему обучения», — указано в публикации.

В детских садах города продлили строгую изоляцию. Санитарно-противоэпидемическая комиссия продлила установки по соблюдению «входного фильтра» и рекомендовала носить маски в помещениях со скоплением людей. Меры будут действовать до особого распоряжения. Источник агентства в мэрии уточнил, что речь идет об ОРВИ, а не о возможной вспышке кори, в отличие от других муниципалитетов ХМАО.

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Власти Урая отменили массовые мероприятия в образовательных организациях и ввели кабинетную систему обучения из-за роста заболеваемости. Информация опубликована на странице мэрии «Вконтакте». «В связи с ростом заболеваемости, сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии были приняты следующие решения. Запретить проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных и других мероприятий в образовательных организациях, ввести кабинетную систему обучения», — указано в публикации. В детских садах города продлили строгую изоляцию. Санитарно-противоэпидемическая комиссия продлила установки по соблюдению «входного фильтра» и рекомендовала носить маски в помещениях со скоплением людей. Меры будут действовать до особого распоряжения. Источник агентства в мэрии уточнил, что речь идет об ОРВИ, а не о возможной вспышке кори, в отличие от других муниципалитетов ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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