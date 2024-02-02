Цены на новостройки в Кургане стали расти с октября 2023 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на квартиру на первичном рынке недвижимости в Кургане за четыре месяца выросли на 20 тысяч рублей за квадратный метр. Информация об этом размещена на сайте о недвижимости Restate.

«Динамика средних цен. Квартиры в новостройках и жилых комплексах: 19 октября 2023 года — 73 209 рублей за квадратный метр <…> 25 января 2024 года — 93 245 рублей», — указано на сайте. Также, по данным Restate, рост цен начался именно в октябре 2023 года, после чего спад был только в середине ноября.

На вторичном рынке наблюдается плавный, но постоянный рост цен. Так, в октябре 2023 года сайтом Restate была зафиксирована цена за квадратный метр около 75 тысяч рублей, а к концу января 2024 года средняя цена была 78,4 тысячи рублей. По информации сайта «Мир Квартир», в январе подорожание вторичного жилья составило 3,5%. Средняя цена за объект, по данным «Мира Квартир», составила 3 709 811 рублей и 76,6 тысяч рублей за квадратный метр. Прирост с января 2023 года по средней цене за объект составил 22 процента.

Ранее URA.RU писало, что по итогам 2023 года цена новостройки в Кургане наиболее динамична, чем у «вторички». Так, прирост к цене на конец 2023 года составил лишь 16 рублей из расчета по цене за квадратный метр. При этом в течение года цены резко падали и возрастали. Наибольшее удешевление «квадрата» пришлось на летний период.

Инфографика: сайт Restаte