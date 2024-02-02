Общество Здоровье Глава Минздрава доложил Путину о достижениях в области лечения онкологии 02 февраля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 + Михаил Мурашко сообщил, что более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия за пять лет достигла высоких результатов в лечении онкологии. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, больше 60% опухолей врачи стали выявлять на ранних стадиях. «За пять лет в онкологии достигли прорывных результатов, выросла скорость и качество диагностики — более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях», — заявил Мурашко. Трансляция видеоконференции идет на телеканале «Россия-24». Ранее Мурашко сообщил, что смертность от онкологии в России снизилась на 7,5%. По его словам, в стране достигнут высокий показатель диагностики онкологии. Россия за пять лет достигла высоких результатов в лечении онкологии. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, больше 60% опухолей врачи стали выявлять на ранних стадиях. «За пять лет в онкологии достигли прорывных результатов, выросла скорость и качество диагностики — более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях», — заявил Мурашко. Трансляция видеоконференции идет на телеканале «Россия-24». Ранее Мурашко сообщил, что смертность от онкологии в России снизилась на 7,5%. По его словам, в стране достигнут высокий показатель диагностики онкологии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям