Глава Минздрава доложил Путину о достижениях в области лечения онкологии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Екатеринбург, мурашко михаил
Михаил Мурашко сообщил, что более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях в РФ Фото:

Россия за пять лет достигла высоких результатов в лечении онкологии. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, больше 60% опухолей врачи стали выявлять на ранних стадиях.

«За пять лет в онкологии достигли прорывных результатов, выросла скорость и качество диагностики — более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях», — заявил Мурашко. Трансляция видеоконференции идет на телеканале «Россия-24».

Ранее Мурашко сообщил, что смертность от онкологии в России снизилась на 7,5%. По его словам, в стране достигнут высокий показатель диагностики онкологии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия за пять лет достигла высоких результатов в лечении онкологии. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, больше 60% опухолей врачи стали выявлять на ранних стадиях. «За пять лет в онкологии достигли прорывных результатов, выросла скорость и качество диагностики — более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях», — заявил Мурашко. Трансляция видеоконференции идет на телеканале «Россия-24». Ранее Мурашко сообщил, что смертность от онкологии в России снизилась на 7,5%. По его словам, в стране достигнут высокий показатель диагностики онкологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...