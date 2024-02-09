Дети, пострадавшие из-за обстрелов ВСУ, получат по 100 тысяч рублей

В России вводится новая мера социальной поддержки. Выплаты в размере 100 тысяч рублей предусмотрены для детей, которые пострадали в результате украинских атак. Распоряжение опубликовано правительством РФ 9 февраля.
Правительством России вводятся новые единовременные выплаты — для детей, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Соответствующее распоряжение подготовлено после декабрьского указа президента Владимира Путина, которым определялся размер такой помощи — 100 тысяч рублей, сообщают РИА Новости.
Выплаты предусмотрены семьям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, иных районов проведения СВО, дети в которых получили увечья (ранения, травмы, контузии), говорится в распоряжении. Зачисляется выплата на счета родителей (законных представителей) или самим пострадавшим, если они успели достигнуть совершеннолетия. Всего на данные цели предусмотрено 40,8 млн рублей, а Минтруд России будет контролировать их целевое расходование.
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