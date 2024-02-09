Дети, пострадавшие из-за обстрелов ВСУ, получат по 100 тысяч рублей

09 февраля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

В России рассказали, как будут помогать пострадавшим от атак ВСУ детям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России вводится новая мера социальной поддержки. Выплаты в размере 100 тысяч рублей предусмотрены для детей, которые пострадали в результате украинских атак. Распоряжение опубликовано правительством РФ 9 февраля. Правительством России вводятся новые единовременные выплаты — для детей, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Соответствующее распоряжение подготовлено после декабрьского указа президента Владимира Путина, которым определялся размер такой помощи — 100 тысяч рублей, сообщают РИА Новости. Выплаты предусмотрены семьям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, иных районов проведения СВО, дети в которых получили увечья (ранения, травмы, контузии), говорится в распоряжении. Зачисляется выплата на счета родителей (законных представителей) или самим пострадавшим, если они успели достигнуть совершеннолетия. Всего на данные цели предусмотрено 40,8 млн рублей, а Минтруд России будет контролировать их целевое расходование. Ранее URA.RU сообщали, какие пособия предоставляются беременным женщинам. В России предусмотрены: пособие при постановке на учет в женскую консультацию и пособие по беременности и родам, а также иные меры социальной поддержки.

В России вводится новая мера социальной поддержки. Выплаты в размере 100 тысяч рублей предусмотрены для детей, которые пострадали в результате украинских атак. Распоряжение опубликовано правительством РФ 9 февраля. Правительством России вводятся новые единовременные выплаты — для детей, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Соответствующее распоряжение подготовлено после декабрьского указа президента Владимира Путина, которым определялся размер такой помощи — 100 тысяч рублей, сообщают РИА Новости. Выплаты предусмотрены семьям из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, иных районов проведения СВО, дети в которых получили увечья (ранения, травмы, контузии), говорится в распоряжении. Зачисляется выплата на счета родителей (законных представителей) или самим пострадавшим, если они успели достигнуть совершеннолетия. Всего на данные цели предусмотрено 40,8 млн рублей, а Минтруд России будет контролировать их целевое расходование. Ранее URA.RU сообщали, какие пособия предоставляются беременным женщинам. В России предусмотрены: пособие при постановке на учет в женскую консультацию и пособие по беременности и родам, а также иные меры социальной поддержки.