Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации в Авдеевке

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Валерий Заляжный отметил тяжелую ситуацию для ВСУ на авдеевском участке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении на авдеевском участке. Об этом заявил украинский лидер после проведения заседания ставки.

«Авдеевка — особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям — [Эдуард] Москалев, [Александр] Cырский», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее Залужный в разговоре с президентом Украины дал понять, что ситуация на фронте вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Зеленский и Залужный поспорили из-за масштабов мобилизации, передает телеканал 360.

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Главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении на авдеевском участке. Об этом заявил украинский лидер после проведения заседания ставки. «Авдеевка — особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям — [Эдуард] Москалев, [Александр] Cырский», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Залужный в разговоре с президентом Украины дал понять, что ситуация на фронте вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Зеленский и Залужный поспорили из-за масштабов мобилизации, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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