Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации в Авдеевке

Валерий Заляжный отметил тяжелую ситуацию для ВСУ на авдеевском участке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении на авдеевском участке. Об этом заявил украинский лидер после проведения заседания ставки.
«Авдеевка — особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям — [Эдуард] Москалев, [Александр] Cырский», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.
Ранее Залужный в разговоре с президентом Украины дал понять, что ситуация на фронте вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Зеленский и Залужный поспорили из-за масштабов мобилизации, передает телеканал 360.
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