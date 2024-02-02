В мире Украина Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации в Авдеевке 02 февраля 2024 в 22:41 Размер текста - 17 + Валерий Заляжный отметил тяжелую ситуацию для ВСУ на авдеевском участке Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении на авдеевском участке. Об этом заявил украинский лидер после проведения заседания ставки. «Авдеевка — особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям — [Эдуард] Москалев, [Александр] Cырский», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Залужный в разговоре с президентом Украины дал понять, что ситуация на фронте вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Зеленский и Залужный поспорили из-за масштабов мобилизации, передает телеканал 360. Главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о тяжелом положении на авдеевском участке. Об этом заявил украинский лидер после проведения заседания ставки. «Авдеевка — особенно сложно. Докладывали Главком Залужный и командующие по направлениям — [Эдуард] Москалев, [Александр] Cырский», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Залужный в разговоре с президентом Украины дал понять, что ситуация на фронте вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Зеленский и Залужный поспорили из-за масштабов мобилизации, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям