01 февраля 2024

WP: Залужный дал понять Зеленскому, что ситуация на фронте не улучшится

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Залужный заявил о предстоящих сложностях, с которыми столкнется его преемник Фото:
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Главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что ситуация на фронте вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Об этом заявил высокопоставленный источник.

«Генерал не был рассержен. Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», — передает слова источника газета The Washington Post. По его словам, Залужный заявил о предстоящих сложностях, с которыми столкнется его преемник. Главком ВСУ отметил, что после его увольнения по-прежнему придется сражаться «с более крупными и лучше вооруженными силами» в зашедших в тупик боях.

Источники CNN сообщали, то к концу недели в Офисе президента Украины подготовят указ об увольнении Валерия Залужного. Уточнялось, что Зеленский сообщил главкому об отставке 29 января, когда вызвал его на встречу в офис. Американский журналист Сеймур Херш считает, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом.

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Главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что ситуация на фронте вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Об этом заявил высокопоставленный источник. «Генерал не был рассержен. Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», — передает слова источника газета The Washington Post. По его словам, Залужный заявил о предстоящих сложностях, с которыми столкнется его преемник. Главком ВСУ отметил, что после его увольнения по-прежнему придется сражаться «с более крупными и лучше вооруженными силами» в зашедших в тупик боях. Источники CNN сообщали, то к концу недели в Офисе президента Украины подготовят указ об увольнении Валерия Залужного. Уточнялось, что Зеленский сообщил главкому об отставке 29 января, когда вызвал его на встречу в офис. Американский журналист Сеймур Херш считает, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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