WP: Залужный дал понять Зеленскому, что ситуация на фронте не улучшится

02 февраля 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

Залужный заявил о предстоящих сложностях, с которыми столкнется его преемник Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что ситуация на фронте вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Об этом заявил высокопоставленный источник. «Генерал не был рассержен. Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», — передает слова источника газета The Washington Post. По его словам, Залужный заявил о предстоящих сложностях, с которыми столкнется его преемник. Главком ВСУ отметил, что после его увольнения по-прежнему придется сражаться «с более крупными и лучше вооруженными силами» в зашедших в тупик боях. Источники CNN сообщали, то к концу недели в Офисе президента Украины подготовят указ об увольнении Валерия Залужного. Уточнялось, что Зеленский сообщил главкому об отставке 29 января, когда вызвал его на встречу в офис. Американский журналист Сеймур Херш считает, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом.

Главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским дал понять, что ситуация на фронте вряд ли изменится в лучшую сторону в ближайшее время. Об этом заявил высокопоставленный источник. «Генерал не был рассержен. Он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», — передает слова источника газета The Washington Post. По его словам, Залужный заявил о предстоящих сложностях, с которыми столкнется его преемник. Главком ВСУ отметил, что после его увольнения по-прежнему придется сражаться «с более крупными и лучше вооруженными силами» в зашедших в тупик боях. Источники CNN сообщали, то к концу недели в Офисе президента Украины подготовят указ об увольнении Валерия Залужного. Уточнялось, что Зеленский сообщил главкому об отставке 29 января, когда вызвал его на встречу в офис. Американский журналист Сеймур Херш считает, что Зеленский хочет уволить Залужного из-за его тайных переговоров с Западом.