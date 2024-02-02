02 февраля 2024

Внедрение МКБ-11 в России застопорилось из-за традиционных ценностей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Пермь, поликлиника, печать, печать врача
Внедрение МКБ-11 в России приостановлено Фото:

Приостановить в России внедрение Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) принято из-за большого количества обращений, связанных с противоречиями традиционным ценностям. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России.

«Решение о приостановлении реализации Плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов [РФ] и депутатов [Госдумы] в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям», — заявлено в сообщении, содержание которого приводит РИА Новости. В Минздраве отметили, что на качестве медпомощи отказ от внедрения МКБ-11 не скажется.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее распорядился приостановить действие плана мероприятий по внедрению в РФ МКБ-11, передает MK.RU. Документ, одобренный ВОЗ, вступил в силу с 2022 года. Тогда же Россия приступила к его внедрению у себя.

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Приостановить в России внедрение Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) принято из-за большого количества обращений, связанных с противоречиями традиционным ценностям. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России. «Решение о приостановлении реализации Плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов [РФ] и депутатов [Госдумы] в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям», — заявлено в сообщении, содержание которого приводит РИА Новости. В Минздраве отметили, что на качестве медпомощи отказ от внедрения МКБ-11 не скажется. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее распорядился приостановить действие плана мероприятий по внедрению в РФ МКБ-11, передает MK.RU. Документ, одобренный ВОЗ, вступил в силу с 2022 года. Тогда же Россия приступила к его внедрению у себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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