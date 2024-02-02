Внедрение МКБ-11 в России застопорилось из-за традиционных ценностей

02 февраля 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Внедрение МКБ-11 в России приостановлено Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Приостановить в России внедрение Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) принято из-за большого количества обращений, связанных с противоречиями традиционным ценностям. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России. «Решение о приостановлении реализации Плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов [РФ] и депутатов [Госдумы] в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям», — заявлено в сообщении, содержание которого приводит РИА Новости. В Минздраве отметили, что на качестве медпомощи отказ от внедрения МКБ-11 не скажется. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее распорядился приостановить действие плана мероприятий по внедрению в РФ МКБ-11, передает MK.RU . Документ, одобренный ВОЗ, вступил в силу с 2022 года. Тогда же Россия приступила к его внедрению у себя.

Приостановить в России внедрение Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) принято из-за большого количества обращений, связанных с противоречиями традиционным ценностям. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава России. «Решение о приостановлении реализации Плана мероприятий по переходу на МКБ-11 принято в связи с большим количеством обращений граждан, общественных организаций, а также сенаторов [РФ] и депутатов [Госдумы] в части возможного противоречия МКБ-11 традиционным моральным и духовно-нравственным ценностям», — заявлено в сообщении, содержание которого приводит РИА Новости. В Минздраве отметили, что на качестве медпомощи отказ от внедрения МКБ-11 не скажется. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее распорядился приостановить действие плана мероприятий по внедрению в РФ МКБ-11, передает MK.RU. Документ, одобренный ВОЗ, вступил в силу с 2022 года. Тогда же Россия приступила к его внедрению у себя.