Бастрыкин взялся за первоклассника из ХМАО, который издевался над сверстниками

Председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину предоставят доклад о проверке сургутского первоклассника из многодетной семьи, который травил и издевался над сверстниками. Также Информационный центр СК РФ сообщает, что школьник проносил в школу запрещенные предметы.
«Главе ведомства представят доклад о проверке по факту совершения противоправных действий в отношении школьников в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В средствах массовой информации сообщается, что в одной из школ города Сургута учащийся младших классов приносил в школу опасные для школьников предметы, а также с друзьями систематически совершал противоправные действия в отношении сверстников», — написано в telegram-канале ведомства.
Первоклассник проносил в школу пневматический пистолет, которым после уроков расстреливал детей, нож и вейп (электронная сигарета — прим. URA.RU), который принуждал курить других сверстников. Если школьники отказывались выполнять его поручения, то он запугивал их своими старшими братьями, а если и это не действовало, то братья переходили к действиям. Родители писали коллективное письмо директору школы, где жаловались на регулярные избиения детей и травлю, когда это не помогло — обратились в мэрию города.
Сейчас СК России проверяет информацию. В рамках проводимой доследственной проверки будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников образовательного учреждения.
Некоторые обстоятельства инцидента уже выяснены — пистолет был игрушечный, а нож деревянный. Уже предприняты меры по урегулированию взаимоотношений в новом детском коллективе. С учащимся организована индивидуальная работа педагога-психолога.
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