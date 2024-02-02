Бастрыкин взялся за первоклассника из ХМАО, который издевался над сверстниками

03 февраля 2024 в 00:12 Размер текста - 17 +

Бастрыкин занялся школой, в которую первоклассник проносил пневматический пистолет, нож и вейп Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину предоставят доклад о проверке сургутского первоклассника из многодетной семьи, который травил и издевался над сверстниками. Также Информационный центр СК РФ сообщает, что школьник проносил в школу запрещенные предметы. «Главе ведомства представят доклад о проверке по факту совершения противоправных действий в отношении школьников в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В средствах массовой информации сообщается, что в одной из школ города Сургута учащийся младших классов приносил в школу опасные для школьников предметы, а также с друзьями систематически совершал противоправные действия в отношении сверстников», — написано в telegram-канале ведомства. Первоклассник проносил в школу пневматический пистолет, которым после уроков расстреливал детей, нож и вейп (электронная сигарета — прим. URA.RU), который принуждал курить других сверстников. Если школьники отказывались выполнять его поручения, то он запугивал их своими старшими братьями, а если и это не действовало, то братья переходили к действиям. Родители писали коллективное письмо директору школы, где жаловались на регулярные избиения детей и травлю, когда это не помогло — обратились в мэрию города. Сейчас СК России проверяет информацию. В рамках проводимой доследственной проверки будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников образовательного учреждения. Некоторые обстоятельства инцидента уже выяснены — пистолет был игрушечный, а нож деревянный. Уже предприняты меры по урегулированию взаимоотношений в новом детском коллективе. С учащимся организована индивидуальная работа педагога-психолога. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину предоставят доклад о проверке сургутского первоклассника из многодетной семьи, который травил и издевался над сверстниками. Также Информационный центр СК РФ сообщает, что школьник проносил в школу запрещенные предметы. «Главе ведомства представят доклад о проверке по факту совершения противоправных действий в отношении школьников в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В средствах массовой информации сообщается, что в одной из школ города Сургута учащийся младших классов приносил в школу опасные для школьников предметы, а также с друзьями систематически совершал противоправные действия в отношении сверстников», — написано в telegram-канале ведомства. Первоклассник проносил в школу пневматический пистолет, которым после уроков расстреливал детей, нож и вейп (электронная сигарета — прим. URA.RU), который принуждал курить других сверстников. Если школьники отказывались выполнять его поручения, то он запугивал их своими старшими братьями, а если и это не действовало, то братья переходили к действиям. Родители писали коллективное письмо директору школы, где жаловались на регулярные избиения детей и травлю, когда это не помогло — обратились в мэрию города. Сейчас СК России проверяет информацию. В рамках проводимой доследственной проверки будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников образовательного учреждения. Некоторые обстоятельства инцидента уже выяснены — пистолет был игрушечный, а нож деревянный. Уже предприняты меры по урегулированию взаимоотношений в новом детском коллективе. С учащимся организована индивидуальная работа педагога-психолога.