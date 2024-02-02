Собранные ФСБ улики по делу экс-депутата Плюснина вернули пермской прокуратуре

03 февраля 2024 в 05:08 Размер текста - 17 +

В обвинительном заключении нашлись недочеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Собранные ФСБ и СКР доказательства по делу бывшего депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина и его сына Егора вернули в прокуратуру. Эта информация содержится в картотеке судебных документов. «Добрянский районный суд вернул все собранные ФСБ и СКР доказательства (по делу Плюснина — прим. URA.RU) в краевую прокуратуру. В обвинительном заключении имеются недостатки, препятствующие вынесению приговора или иного решения», — на судебное делопроизводство ссылается РБК. По версии следствия, Плюснин руководил строительством некачественного социального жилья через жену и сыновей. Экс-депутату предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В качестве еще одного обвиняемого по этому делу проходил предприниматель Максим Волик. Он был реабилитирован после пяти лет уголовного преследования из-за отсутствия состава преступления.

Собранные ФСБ и СКР доказательства по делу бывшего депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина и его сына Егора вернули в прокуратуру. Эта информация содержится в картотеке судебных документов. «Добрянский районный суд вернул все собранные ФСБ и СКР доказательства (по делу Плюснина — прим. URA.RU) в краевую прокуратуру. В обвинительном заключении имеются недостатки, препятствующие вынесению приговора или иного решения», — на судебное делопроизводство ссылается РБК. По версии следствия, Плюснин руководил строительством некачественного социального жилья через жену и сыновей. Экс-депутату предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В качестве еще одного обвиняемого по этому делу проходил предприниматель Максим Волик. Он был реабилитирован после пяти лет уголовного преследования из-за отсутствия состава преступления.