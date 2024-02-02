02 февраля 2024

Собранные ФСБ улики по делу экс-депутата Плюснина вернули пермской прокуратуре

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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, документы, уголовное дело, зал суда, судебное заседание, судебное дело, бумаги к совещанию, прокурор
В обвинительном заключении нашлись недочеты Фото:

Собранные ФСБ и СКР доказательства по делу бывшего депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина и его сына Егора вернули в прокуратуру. Эта информация содержится в картотеке судебных документов.

«Добрянский районный суд вернул все собранные ФСБ и СКР доказательства (по делу Плюснина — прим. URA.RU) в краевую прокуратуру. В обвинительном заключении имеются недостатки, препятствующие вынесению приговора или иного решения», — на судебное делопроизводство ссылается РБК.

По версии следствия, Плюснин руководил строительством некачественного социального жилья через жену и сыновей. Экс-депутату предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В качестве еще одного обвиняемого по этому делу проходил предприниматель Максим Волик. Он был реабилитирован после пяти лет уголовного преследования из-за отсутствия состава преступления.

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Собранные ФСБ и СКР доказательства по делу бывшего депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина и его сына Егора вернули в прокуратуру. Эта информация содержится в картотеке судебных документов. «Добрянский районный суд вернул все собранные ФСБ и СКР доказательства (по делу Плюснина — прим. URA.RU) в краевую прокуратуру. В обвинительном заключении имеются недостатки, препятствующие вынесению приговора или иного решения», — на судебное делопроизводство ссылается РБК. По версии следствия, Плюснин руководил строительством некачественного социального жилья через жену и сыновей. Экс-депутату предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В качестве еще одного обвиняемого по этому делу проходил предприниматель Максим Волик. Он был реабилитирован после пяти лет уголовного преследования из-за отсутствия состава преступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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