В Первоуральске общественники нашли киоск с паленым алкоголем

03 февраля 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Общественник Дмитрий Чукреев заявил, что в киоске по ночам продавали алкоголь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники полиции и общественники нашли торговую точку с просроченными продуктами и алкогольной продукцией без акцизных марок и необходимых документов. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев. «Предприниматель занимался реализацией поддельной алкогольной продукции по ночам, а также табачной. Совместно с сотрудниками полиции провели закупку и все изъяли», — приводит слова Чукреева портал Е1.RU. Уточняется, что некоторые продукты, представленные в киоске, испортились еще в прошлом году. У продавца также не было нужных документов на алкоголь. В середине января общественники и полиция закрыли цех по производству контрафактного алкоголя. Из помещения в поселке Новокосулино-2 изъяли более 3000 литров спирта, готовой продукции, бутылок и этикеток.

В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники полиции и общественники нашли торговую точку с просроченными продуктами и алкогольной продукцией без акцизных марок и необходимых документов. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев. «Предприниматель занимался реализацией поддельной алкогольной продукции по ночам, а также табачной. Совместно с сотрудниками полиции провели закупку и все изъяли», — приводит слова Чукреева портал Е1.RU. Уточняется, что некоторые продукты, представленные в киоске, испортились еще в прошлом году. У продавца также не было нужных документов на алкоголь. В середине января общественники и полиция закрыли цех по производству контрафактного алкоголя. Из помещения в поселке Новокосулино-2 изъяли более 3000 литров спирта, готовой продукции, бутылок и этикеток.