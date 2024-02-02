В Первоуральске общественники нашли киоск с паленым алкоголем

В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники полиции и общественники нашли торговую точку с просроченными продуктами и алкогольной продукцией без акцизных марок и необходимых документов. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев.
«Предприниматель занимался реализацией поддельной алкогольной продукции по ночам, а также табачной. Совместно с сотрудниками полиции провели закупку и все изъяли», — приводит слова Чукреева портал Е1.RU.
Уточняется, что некоторые продукты, представленные в киоске, испортились еще в прошлом году. У продавца также не было нужных документов на алкоголь.
В середине января общественники и полиция закрыли цех по производству контрафактного алкоголя. Из помещения в поселке Новокосулино-2 изъяли более 3000 литров спирта, готовой продукции, бутылок и этикеток.
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