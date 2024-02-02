Порошенко обратился к Западу из-за ситуации на фронте

Ситуация на фронте сильно отличается от того, что говорят в правительстве Украины. Об этом сообщил бывший президент страны Петр Порошенко. По его словам, на самом деле все обстоит не так «радужно», поэтому европейские страны должны поставить Киеву необходимое оружие, не выдвигая при этом условий.
«Правительство (Украины — прим URA.RU) надело на людей розовые очки. Их заставляют поверить, <…> что украинская армия хорошо справляется со своей задачей. <…> Европейцы должны дать нам все необходимое вооружение без каких-либо условий», — передает
Он объяснил, что Киев обманывает людей, а на самом деле ситуация на фронте обстоит совсем иначе. По словам Порошенко, в итоге люди не понимают необходимость новой волны мобилизации. Наоборот, они видят, как арестовывают участников протестов, и бегут из страны.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ближайшее время ситуация на фронте вряд ли пойдет на улучшение. Об этом он сообщил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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