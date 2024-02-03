Нефтезавод в Волгограде загорелся из-за атаки беспилотника

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Атаку БПЛА в Волгограде отразили с помощью средств РЭБ и сил ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Волгограде была отражена атака беспилотника с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сил ПВО. Из-за последствий падения БПЛА произошел пожар на заводе «Лукойла». Его удалось локализовать, жертв нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области», — передает telegram-канал администрации области слова Бочарова. Отмечается, что атака была отражена в районах Заканалья и Калачевском.

В результате падения сбитого беспилотника возникло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла». На данный момент пожар локализован, жертв нет.

Ранее сообщалось, что на заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгограде произошло возгорание. По данным telegram-канала 112, причиной являлась атака беспилотника. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

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В Волгограде была отражена атака беспилотника с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сил ПВО. Из-за последствий падения БПЛА произошел пожар на заводе «Лукойла». Его удалось локализовать, жертв нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. «Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области», — передает telegram-канал администрации области слова Бочарова. Отмечается, что атака была отражена в районах Заканалья и Калачевском. В результате падения сбитого беспилотника возникло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла». На данный момент пожар локализован, жертв нет. Ранее сообщалось, что на заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгограде произошло возгорание. По данным telegram-канала 112, причиной являлась атака беспилотника. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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