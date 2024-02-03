Нефтезавод в Волгограде загорелся из-за атаки беспилотника

03 февраля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Атаку БПЛА в Волгограде отразили с помощью средств РЭБ и сил ПВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Волгограде была отражена атака беспилотника с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сил ПВО. Из-за последствий падения БПЛА произошел пожар на заводе «Лукойла». Его удалось локализовать, жертв нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. «Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области», — передает telegram-канал администрации области слова Бочарова. Отмечается, что атака была отражена в районах Заканалья и Калачевском. В результате падения сбитого беспилотника возникло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла». На данный момент пожар локализован, жертв нет. Ранее сообщалось, что на заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгограде произошло возгорание. По данным telegram-канала 112, причиной являлась атака беспилотника. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

В Волгограде была отражена атака беспилотника с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и сил ПВО. Из-за последствий падения БПЛА произошел пожар на заводе «Лукойла». Его удалось локализовать, жертв нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. «Сегодня ночью силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области», — передает telegram-канал администрации области слова Бочарова. Отмечается, что атака была отражена в районах Заканалья и Калачевском. В результате падения сбитого беспилотника возникло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла». На данный момент пожар локализован, жертв нет. Ранее сообщалось, что на заводе «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгограде произошло возгорание. По данным telegram-канала 112, причиной являлась атака беспилотника. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.