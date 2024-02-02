Бастрыкин требует разобраться, почему челябинцам не выдают «Инфибет» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доклад об отказе выдать челябинцам жизненно важные лекарства от рассеянного склероза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поставил на контроль проверку по информации о нарушениях прав граждан на лекарственное обеспечение в Челябинской области… Сообщается, что с осени прошлого года жительница города Челябинска не обеспечивается положенным по закону жизненно необходимым лекарственным препаратом», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Рецепт на получение лекарства женщине не предоставили до сих пор. С аналогичной ситуацией столкнулась пациентка из города Юрюзань Челябинской области.

В региональном Следственном управлении Следственного комитета проводится процессуальная проверка. Руководителю ведомства Петру Решетникову необходимо предоставить доклад о ходе проверки и ее результатах.

Как рассказала URA.RU пациентка с рассеянным склерозом Елена Синицына, с октября 2023 года она не получает жизненно важное лекарство «Инфибет». На последнем приеме у невролога в январе этого года ей объяснили, что губернатор выделил средства на покупку препарата, но рецепт женщина не получила до сих пор.

В конце прошлого года с аналогичной ситуацией столкнулась жительница Юрюзани Татьяна А. Женщине не выдали три положенные в конце года упаковки лекарства «Инфибет». В аптеке его купить нельзя. Женщина нашла препарат у другого пациента в Краснодарском крае, которому не подошло лекарство.

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Челябинской области. Там ответили, что информация передана специалистам, по каждому случаю будет проведено разбирательство.