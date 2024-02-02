Производители из ХМАО представят свою продукцию в Москве

Югорские бизнесмены представят в Москве на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья «ПРОДЭКСПО» местную рыбную продукцию и кондитерские изделия. Об этом сообщило правительство региона.
«Представители бизнеса с 5 по 9 февраля отправятся на 31-ю Международную выставку продуктов питания, напитков и сырья „ПРОДЭКСПО“. В столицу они повезут югорскую рыбную продукцию, снеки, икру, тушенку, мясные консервы, продукцию из дикоросов, кондитерские изделия и оленину», — написало правительство региона в telegram-канале.
Во время деловой программы заместитель губернатора округа Сергей Черняев представит опыт развития органической продукции в регионе. Также на этом мероприятии заместитель генерального директора Фонда развития Югры Игорь Усатый расскажет о новом направлении — сертификации продукции стандартам «халяль».
Югра участвует в выставке уже в четвертый раз. Семь фирм в прошлом году получили награду «Лучший продукт-2023». На мероприятии предприниматели договорились о поставках своих товаров в ОАЭ, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению и Сербию. Общая сумма поставок составила порядка 260 миллионов рублей.
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