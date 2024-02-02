02 февраля 2024

Производители из ХМАО представят свою продукцию в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения выставки " Золотая осень 2022". Москва, раки, закуска к пиву, вобла, выставка, сельское хозяйство, аграрная промышленность, рыбные деликатесы, сушеная, вяленая, таранка, таранька
Бизнесмены из ХМАО привезут на выставку в Москву рыбную продукцию Фото:

Югорские бизнесмены представят в Москве на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья «ПРОДЭКСПО» местную рыбную продукцию и кондитерские изделия. Об этом сообщило правительство региона.

«Представители бизнеса с 5 по 9 февраля отправятся на 31-ю Международную выставку продуктов питания, напитков и сырья „ПРОДЭКСПО“. В столицу они повезут югорскую рыбную продукцию, снеки, икру, тушенку, мясные консервы, продукцию из дикоросов, кондитерские изделия и оленину», — написало правительство региона в telegram-канале.

Во время деловой программы заместитель губернатора округа Сергей Черняев представит опыт развития органической продукции в регионе. Также на этом мероприятии заместитель генерального директора Фонда развития Югры Игорь Усатый расскажет о новом направлении — сертификации продукции стандартам «халяль».

Югра участвует в выставке уже в четвертый раз. Семь фирм в прошлом году получили награду «Лучший продукт-2023». На мероприятии предприниматели договорились о поставках своих товаров в ОАЭ, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению и Сербию. Общая сумма поставок составила порядка 260 миллионов рублей.

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Югорские бизнесмены представят в Москве на Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья «ПРОДЭКСПО» местную рыбную продукцию и кондитерские изделия. Об этом сообщило правительство региона. «Представители бизнеса с 5 по 9 февраля отправятся на 31-ю Международную выставку продуктов питания, напитков и сырья „ПРОДЭКСПО“. В столицу они повезут югорскую рыбную продукцию, снеки, икру, тушенку, мясные консервы, продукцию из дикоросов, кондитерские изделия и оленину», — написало правительство региона в telegram-канале. Во время деловой программы заместитель губернатора округа Сергей Черняев представит опыт развития органической продукции в регионе. Также на этом мероприятии заместитель генерального директора Фонда развития Югры Игорь Усатый расскажет о новом направлении — сертификации продукции стандартам «халяль». Югра участвует в выставке уже в четвертый раз. Семь фирм в прошлом году получили награду «Лучший продукт-2023». На мероприятии предприниматели договорились о поставках своих товаров в ОАЭ, Монголию, Китай, Азербайджан, Армению и Сербию. Общая сумма поставок составила порядка 260 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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