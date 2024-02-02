02 февраля 2024

На кладбище в Кургане нашли бесхозные гробы с трупами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище. Похороны.Архив. Челябинск., гроб
На курганском кладбище обнаружили брошенные гробы (архивное фото) Фото:

В Кургане на кладбище в Зайково нашли бесхозные гробы с трупами. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к похоронной сфере.

«На кладбище в Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных на 124 квартале. Правоохранительные органы проводят проверку», — уточнил источник.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее мэрия Кургана выставила на торги земельный участок для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Ежегодную аренду территории власти оценили в 5,6 миллиона рублей.

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В Кургане на кладбище в Зайково нашли бесхозные гробы с трупами. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к похоронной сфере. «На кладбище в Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных на 124 квартале. Правоохранительные органы проводят проверку», — уточнил источник. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее мэрия Кургана выставила на торги земельный участок для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Ежегодную аренду территории власти оценили в 5,6 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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