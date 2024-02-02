На кладбище в Кургане нашли бесхозные гробы с трупами

На курганском кладбище обнаружили брошенные гробы (архивное фото)
В Кургане на кладбище в Зайково нашли бесхозные гробы с трупами. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к похоронной сфере.
«На кладбище в Зайково обнаружили три трупа в гробах, брошенных на 124 квартале. Правоохранительные органы проводят проверку», — уточнил источник.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в администрацию Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее мэрия Кургана выставила на торги земельный участок для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Ежегодную аренду территории власти оценили в 5,6 миллиона рублей.
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