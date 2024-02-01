Крематорий разместят в микрорайоне Зайково Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мечты о крематории в Кургане

Мэрия Кургана выставила на торги земельный участок для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Ежегодную аренду территории власти оценили в 5,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов.

«Аукцион на право аренды земельного участка площадью 30 000 квадратных метров в микрорайоне Зайково. На территории разрешается разместить крематорий и иные вспомогательные постройки и сооружения. Размер ежегодной арендной платы: 5 608 680 рублей», — указано в документации. Заявки от инвесторов принимаются до третьего марта.

Согласно договору, арендатору будет запрещено использовать участок для погребения тел и останков умерших, а также для стены скорби с захоронением урн с прахом умерших. Аренда земли рассчитана на 4 года 10 месяцев.

Ранее URA.RU писало, что курганцы предложили построить крематорий вместо похоронного дома. Многие горожане выступили против захоронений на кладбищах, объясняя это нежеланием «кормить червей в земле». Власти заявляли, что для создания крематория в микрорайоне Зайково сформирован участок и уже есть потенциальный инвестор.

Курганские похоронщики такую идею не поддержали. По их мнению, вкладывать деньги в создание крематория в регионе невыгодно, потому что по статистике в месяц кремируется не более пяти умерших. Также на ажиотаж вокруг строительства крематория отреагировала епархия. Митрополит Даниил открыто выступил против его создания из-за того, что сжигание тел запрещено в христианстве и не подходит местным традициям. К тому же, по его словам, в Кургане достаточно места для захоронения людей.

Скрин: сайт администрации Кургана