01 февраля 2024

Власти Кургана выделили землю под строительство крематория. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Крематорий. Магнитогорск, крематорий, кремулятор, прах
Крематорий разместят в микрорайоне Зайково Фото:
новость из сюжета
Мечты о крематории в Кургане

Мэрия Кургана выставила на торги земельный участок для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Ежегодную аренду территории власти оценили в 5,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов.

«Аукцион на право аренды земельного участка площадью 30 000 квадратных метров в микрорайоне Зайково. На территории разрешается разместить крематорий и иные вспомогательные постройки и сооружения. Размер ежегодной арендной платы: 5 608 680 рублей», — указано в документации. Заявки от инвесторов принимаются до третьего марта.

Согласно договору, арендатору будет запрещено использовать участок для погребения тел и останков умерших, а также для стены скорби с захоронением урн с прахом умерших. Аренда земли рассчитана на 4 года 10 месяцев.

Ранее URA.RU писало, что курганцы предложили построить крематорий вместо похоронного дома. Многие горожане выступили против захоронений на кладбищах, объясняя это нежеланием «кормить червей в земле». Власти заявляли, что для создания крематория в микрорайоне Зайково сформирован участок и уже есть потенциальный инвестор.

Курганские похоронщики такую идею не поддержали. По их мнению, вкладывать деньги в создание крематория в регионе невыгодно, потому что по статистике в месяц кремируется не более пяти умерших. Также на ажиотаж вокруг строительства крематория отреагировала епархия. Митрополит Даниил открыто выступил против его создания из-за того, что сжигание тел запрещено в христианстве и не подходит местным традициям. К тому же, по его словам, в Кургане достаточно места для захоронения людей.

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Мэрия Кургана выставила на торги земельный участок для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Ежегодную аренду территории власти оценили в 5,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. «Аукцион на право аренды земельного участка площадью 30 000 квадратных метров в микрорайоне Зайково. На территории разрешается разместить крематорий и иные вспомогательные постройки и сооружения. Размер ежегодной арендной платы: 5 608 680 рублей», — указано в документации. Заявки от инвесторов принимаются до третьего марта. Согласно договору, арендатору будет запрещено использовать участок для погребения тел и останков умерших, а также для стены скорби с захоронением урн с прахом умерших. Аренда земли рассчитана на 4 года 10 месяцев. Ранее URA.RU писало, что курганцы предложили построить крематорий вместо похоронного дома. Многие горожане выступили против захоронений на кладбищах, объясняя это нежеланием «кормить червей в земле». Власти заявляли, что для создания крематория в микрорайоне Зайково сформирован участок и уже есть потенциальный инвестор. Курганские похоронщики такую идею не поддержали. По их мнению, вкладывать деньги в создание крематория в регионе невыгодно, потому что по статистике в месяц кремируется не более пяти умерших. Также на ажиотаж вокруг строительства крематория отреагировала епархия. Митрополит Даниил открыто выступил против его создания из-за того, что сжигание тел запрещено в христианстве и не подходит местным традициям. К тому же, по его словам, в Кургане достаточно места для захоронения людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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