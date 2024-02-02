02 февраля 2024

Полицейские в Челябинске доставили мигрантов со строек в военкоматы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний призыв в военкомате Мотовилихинского и Ордженикидзевского района. Пермь, призыв в армию, срочная служба, плакат в военкомате
С начала года на воинский учет в Челябинской области поставлено свыше 200 мигрантов Фото:

В Челябинске сотрудники полиции вместе с представителями регионального Следственного комитета провели рейдовые мероприятия на крупных строительных объектах Центрального и Калининского районов. Ряд мигрантов, которые приобрели гражданство РФ, доставлены в военкоматы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«… рейдовые мероприятия [прошли] на крупных строительных объектах Центрального и Калининского районов города Челябинска. По результатам рейда составлено семь административных протоколов, в том числе пять за нарушение режима пребывания по статье 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — сообщается в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Мигранты, которые приобрели гражданство РФ, доставлены в военные комиссариаты Челябинской области для постановки на воинский учет. В отношении двух граждан ближнего зарубежья судом принято решение об административном выдворении за пределы страны в принудительном порядке.

В этом году из страны уже выслан 121 мигрант, в том числе шесть человек, которые отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. В центре временного содержания ожидают исполнения о выдворении и депортации еще 110 иностранных граждан. На воинский учет в военные комиссариаты Челябинской области поставлено свыше 200 мигрантов. Проверочные мероприятия будут продолжены, добавили в полицейском главке.

В Челябинской области прекращено гражданство шести мигрантов за совершение особо тяжких преступлений. Решение было принято в конце января. После отбытия наказания иностранные граждане будут депортированы из страны.

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В Челябинске сотрудники полиции вместе с представителями регионального Следственного комитета провели рейдовые мероприятия на крупных строительных объектах Центрального и Калининского районов. Ряд мигрантов, которые приобрели гражданство РФ, доставлены в военкоматы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «… рейдовые мероприятия [прошли] на крупных строительных объектах Центрального и Калининского районов города Челябинска. По результатам рейда составлено семь административных протоколов, в том числе пять за нарушение режима пребывания по статье 18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях», — сообщается в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Мигранты, которые приобрели гражданство РФ, доставлены в военные комиссариаты Челябинской области для постановки на воинский учет. В отношении двух граждан ближнего зарубежья судом принято решение об административном выдворении за пределы страны в принудительном порядке. В этом году из страны уже выслан 121 мигрант, в том числе шесть человек, которые отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. В центре временного содержания ожидают исполнения о выдворении и депортации еще 110 иностранных граждан. На воинский учет в военные комиссариаты Челябинской области поставлено свыше 200 мигрантов. Проверочные мероприятия будут продолжены, добавили в полицейском главке. В Челябинской области прекращено гражданство шести мигрантов за совершение особо тяжких преступлений. Решение было принято в конце января. После отбытия наказания иностранные граждане будут депортированы из страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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