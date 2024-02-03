BI: на Украине не осталось боеприпасов для беспорядочных атак на ВС РФ

03 февраля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов, отмечает Марк Канциан Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense Украина больше не способна наносить удары по российским солдатам вслепую из-за нехватки вооружения. Об этом рассказал старший советник американского аналитического Центра стратегических и международных отношений Марк Канциан. «[Из-за нехватки вооружения] Украина вынуждена уделять все больше внимания своим целям. <…> Для артиллерии это означает, что огонь будет вестись <…> только по известным [российским] позициям», — сказал Марк Канциан в разговоре с Business Insider. Аналитик подчеркнул, что Киев вынужден беречь немногочисленные снаряды. Если удары по РФ и проходят, то с целью сдерживания, добавил он. Украина в настоящий момент испытывает нехватку в боеприпасах, военной технике и финансах. Страны Запада снизили интенсивность военной поддержки. Однако Вашингтон обещал передать дальнобойные реактивные боеприпасы GLSDB, пишет Life . Политолог и военный обозреватель Виктор Баранец считает, что Киев может специально вкидывать дезинформацию с целью скрыть реальные свои запасы, передает Pravda.ru.

Украина больше не способна наносить удары по российским солдатам вслепую из-за нехватки вооружения. Об этом рассказал старший советник американского аналитического Центра стратегических и международных отношений Марк Канциан. «[Из-за нехватки вооружения] Украина вынуждена уделять все больше внимания своим целям. <…> Для артиллерии это означает, что огонь будет вестись <…> только по известным [российским] позициям», — сказал Марк Канциан в разговоре с Business Insider. Аналитик подчеркнул, что Киев вынужден беречь немногочисленные снаряды. Если удары по РФ и проходят, то с целью сдерживания, добавил он. Украина в настоящий момент испытывает нехватку в боеприпасах, военной технике и финансах. Страны Запада снизили интенсивность военной поддержки. Однако Вашингтон обещал передать дальнобойные реактивные боеприпасы GLSDB, пишет Life. Политолог и военный обозреватель Виктор Баранец считает, что Киев может специально вкидывать дезинформацию с целью скрыть реальные свои запасы, передает Pravda.ru.