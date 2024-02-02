02 февраля 2024

В Челябинске задержали бизнесмена, фиктивно взявшего работать полсотни мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
В отношении предпринимателя возбуждено три уголовных дела Фото:

В Челябинске полицейские задержали владельца торговой точки, который заключил с 43-мя иностранцами фиктивные трудовые договоры. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Задержан владелец торговой точки, который заключил фиктивные трудовые договоры с 43 иностранцами. Таким образом, [он организовал] незаконное пребывание мигрантов на территории России», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В отношении предпринимателя возбуждены три уголовных дела по части первой статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

В Челябинске полицейские совместно с представителями регионального Следственного комитета доставили мигрантов с крупных строек Центрального и Калининского районов в военкоматы. Там иностранных граждан, которые приобрели гражданство РФ, поставили на воинский учет. В Челябинской области с начала года на учет в военные комиссариаты уже поставлено свыше 200 мигрантов, добавили в полицейском главке.

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В Челябинске полицейские задержали владельца торговой точки, который заключил с 43-мя иностранцами фиктивные трудовые договоры. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Задержан владелец торговой точки, который заключил фиктивные трудовые договоры с 43 иностранцами. Таким образом, [он организовал] незаконное пребывание мигрантов на территории России», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В отношении предпринимателя возбуждены три уголовных дела по части первой статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В Челябинске полицейские совместно с представителями регионального Следственного комитета доставили мигрантов с крупных строек Центрального и Калининского районов в военкоматы. Там иностранных граждан, которые приобрели гражданство РФ, поставили на воинский учет. В Челябинской области с начала года на учет в военные комиссариаты уже поставлено свыше 200 мигрантов, добавили в полицейском главке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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