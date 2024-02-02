В Челябинске задержали бизнесмена, фиктивно взявшего работать полсотни мигрантов

В Челябинске полицейские задержали владельца торговой точки, который заключил с 43-мя иностранцами фиктивные трудовые договоры. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Задержан владелец торговой точки, который заключил фиктивные трудовые договоры с 43 иностранцами. Таким образом, [он организовал] незаконное пребывание мигрантов на территории России», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В отношении предпринимателя возбуждены три уголовных дела по части первой статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).
В Челябинске полицейские совместно с представителями регионального Следственного комитета доставили мигрантов с крупных строек Центрального и Калининского районов в военкоматы. Там иностранных граждан, которые приобрели гражданство РФ, поставили на воинский учет. В Челябинской области с начала года на учет в военные комиссариаты уже поставлено свыше 200 мигрантов, добавили в полицейском главке.
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