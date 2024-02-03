Певицу Бьянку пытался похитить человек «с лицом Чикатило»

В Москве российскую певицу Бьянку (Татьяна Липницкая) пытался похитить мужчина «с лицом Чикатило» (советский серийный убийца — прим. URA.RU). Об этом девушка рассказала telegram-каналу Shot.
«Липницкая рассказала SHOT, что вчера около шести вечера поехала на маникюр. Когда уже подошла к салону, к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто. <…> По описанию певицы, мужчина был высоким — около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило», — передает telegram-канал.
Уточняется, что адвокат артистки решает, будет ли подано заявление в полицию. Сама певица обратилась к психологу. Она не чувствует себя в безопасности после произошедшего, пишет Shot.
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