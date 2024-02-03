Певицу Бьянку пытался похитить человек «с лицом Чикатило»

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бьянка, липнитская татьяна
Бьянка обратилась к психологу после попытки похищения, пишет Shot Фото:

В Москве российскую певицу Бьянку (Татьяна Липницкая) пытался похитить мужчина «с лицом Чикатило» (советский серийный убийца — прим. URA.RU). Об этом девушка рассказала telegram-каналу Shot.

«Липницкая рассказала SHOT, что вчера около шести вечера поехала на маникюр. Когда уже подошла к салону, к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто. <…> По описанию певицы, мужчина был высоким — около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило», — передает telegram-канал.

Уточняется, что адвокат артистки решает, будет ли подано заявление в полицию. Сама певица обратилась к психологу. Она не чувствует себя в безопасности после произошедшего, пишет Shot.

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В Москве российскую певицу Бьянку (Татьяна Липницкая) пытался похитить мужчина «с лицом Чикатило» (советский серийный убийца — прим. URA.RU). Об этом девушка рассказала telegram-каналу Shot. «Липницкая рассказала SHOT, что вчера около шести вечера поехала на маникюр. Когда уже подошла к салону, к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто. <…> По описанию певицы, мужчина был высоким — около двух метров, в темном пуховике, а лицом походил на Чикатило», — передает telegram-канал. Уточняется, что адвокат артистки решает, будет ли подано заявление в полицию. Сама певица обратилась к психологу. Она не чувствует себя в безопасности после произошедшего, пишет Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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