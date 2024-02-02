02 февраля 2024

Тюменка оформила на себя кредиты и перевела мошенникам несколько млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , телефон в руках, смартфон в руке, пассажиры метро
Тюменка перевила незнакомцам  5,4 млн рублей Фото:

В Тюмени женщина, не подозревая, перевела мошенникам 5,4 миллиона рублей, а также оформила на себя кредиты. Об этом сообщила прокуратура региона.

«Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 5,4 миллиона рублей на счета, указанные неизвестным», — написали сотрудники ведомства. Тюменка не подозревала, что ее обманывают.

Неизвестный позвонил жительнице и представился сотрудником полиции. Во время разговора звонивший сообщил о том, что якобы мошенники хотят списать с ее счета деньги, а также оформить на нее кредиты. Под предлогом предотвращения списания, звонивший предложил тюменке оформить кредиты и перечислить деньги на некий «безопасный счет».

Следственными органами по этому делу было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Прокуратурой Центрального административного округа организован надзор за ходом и результатами расследования.

Подобный случай уже происходил с другой жительницей Тюмени. Неизвестные под видом следователя МВД России помог ей перевести ему 5,1 миллион рублей.

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В Тюмени женщина, не подозревая, перевела мошенникам 5,4 миллиона рублей, а также оформила на себя кредиты. Об этом сообщила прокуратура региона. «Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 5,4 миллиона рублей на счета, указанные неизвестным», — написали сотрудники ведомства. Тюменка не подозревала, что ее обманывают. Неизвестный позвонил жительнице и представился сотрудником полиции. Во время разговора звонивший сообщил о том, что якобы мошенники хотят списать с ее счета деньги, а также оформить на нее кредиты. Под предлогом предотвращения списания, звонивший предложил тюменке оформить кредиты и перечислить деньги на некий «безопасный счет». Следственными органами по этому делу было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Прокуратурой Центрального административного округа организован надзор за ходом и результатами расследования. Подобный случай уже происходил с другой жительницей Тюмени. Неизвестные под видом следователя МВД России помог ей перевести ему 5,1 миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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