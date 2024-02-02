Тюменка оформила на себя кредиты и перевела мошенникам несколько млн рублей

03 февраля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Тюменка перевила незнакомцам 5,4 млн рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Тюмени женщина, не подозревая, перевела мошенникам 5,4 миллиона рублей, а также оформила на себя кредиты. Об этом сообщила прокуратура региона. «Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 5,4 миллиона рублей на счета, указанные неизвестным», — написали сотрудники ведомства. Тюменка не подозревала, что ее обманывают. Неизвестный позвонил жительнице и представился сотрудником полиции. Во время разговора звонивший сообщил о том, что якобы мошенники хотят списать с ее счета деньги, а также оформить на нее кредиты. Под предлогом предотвращения списания, звонивший предложил тюменке оформить кредиты и перечислить деньги на некий «безопасный счет». Следственными органами по этому делу было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Прокуратурой Центрального административного округа организован надзор за ходом и результатами расследования. Подобный случай уже происходил с другой жительницей Тюмени. Неизвестные под видом следователя МВД России помог ей перевести ему 5,1 миллион рублей.

В Тюмени женщина, не подозревая, перевела мошенникам 5,4 миллиона рублей, а также оформила на себя кредиты. Об этом сообщила прокуратура региона. «Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая самостоятельно оформила в различных банках кредиты и перечислила деньги в сумме 5,4 миллиона рублей на счета, указанные неизвестным», — написали сотрудники ведомства. Тюменка не подозревала, что ее обманывают. Неизвестный позвонил жительнице и представился сотрудником полиции. Во время разговора звонивший сообщил о том, что якобы мошенники хотят списать с ее счета деньги, а также оформить на нее кредиты. Под предлогом предотвращения списания, звонивший предложил тюменке оформить кредиты и перечислить деньги на некий «безопасный счет». Следственными органами по этому делу было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Прокуратурой Центрального административного округа организован надзор за ходом и результатами расследования. Подобный случай уже происходил с другой жительницей Тюмени. Неизвестные под видом следователя МВД России помог ей перевести ему 5,1 миллион рублей.