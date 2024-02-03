В деле Блиновской появился новый фигурант

Блогер и автор «Марафонов желаний» Елена Блиновская имела доступ к электронным ключам от системы «Клиент-Банк», благодаря чему могла совершать различные банковские операции и не платить налоги. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, блогеру с махинациями помогала экс-учредитель компании ООО «Ярославна» Адиля Суфьянова.
«В 2019 году Блиновская получила доступ к электронным ключам от системы „Клиент-Банк“», — говорится в сообщении. По информации канала, Блиновская благодаря доступу, который ей предоставила Суфьянова, на протяжении трех лет могла совершать любые банковские операции и не платить налоги.
Отмечается, что через компанию ООО «Ярославна» обналичивали и отправляли большие денежные суммы якобы без ведома Суфьяновой. По данным Mash, неизвестно количество бухгалтеров, у которых есть доступ к ключам, и какие конкретно суммы были задействованы в обороте по этой схеме. Наказание за такое преступление предусматривает до шести лет лишения свободы.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в отмывании денег. Позже она была приговорена к домашнему аресту. Однако СК РФ попросил перевести блогера в СИЗО из-за нарушений с ее стороны меры пресечения, передает телеканал 360. Блиновской грозит до 16 лет колонии после предъявления ей обвинений.
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