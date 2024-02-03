В деле Блиновской появился новый фигурант

03 февраля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская на протяжении трех лет обналичивала деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Блогер и автор «Марафонов желаний» Елена Блиновская имела доступ к электронным ключам от системы «Клиент-Банк», благодаря чему могла совершать различные банковские операции и не платить налоги. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, блогеру с махинациями помогала экс-учредитель компании ООО «Ярославна» Адиля Суфьянова. «В 2019 году Блиновская получила доступ к электронным ключам от системы „Клиент-Банк“», — говорится в сообщении. По информации канала, Блиновская благодаря доступу, который ей предоставила Суфьянова, на протяжении трех лет могла совершать любые банковские операции и не платить налоги. Отмечается, что через компанию ООО «Ярославна» обналичивали и отправляли большие денежные суммы якобы без ведома Суфьяновой. По данным Mash, неизвестно количество бухгалтеров, у которых есть доступ к ключам, и какие конкретно суммы были задействованы в обороте по этой схеме. Наказание за такое преступление предусматривает до шести лет лишения свободы. Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в отмывании денег. Позже она была приговорена к домашнему аресту. Однако СК РФ попросил перевести блогера в СИЗО из-за нарушений с ее стороны меры пресечения, передает телеканал 360. Блиновской грозит до 16 лет колонии после предъявления ей обвинений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер и автор «Марафонов желаний» Елена Блиновская имела доступ к электронным ключам от системы «Клиент-Банк», благодаря чему могла совершать различные банковские операции и не платить налоги. Об этом сообщил telegram-канал Mash. По информации канала, блогеру с махинациями помогала экс-учредитель компании ООО «Ярославна» Адиля Суфьянова. «В 2019 году Блиновская получила доступ к электронным ключам от системы „Клиент-Банк“», — говорится в сообщении. По информации канала, Блиновская благодаря доступу, который ей предоставила Суфьянова, на протяжении трех лет могла совершать любые банковские операции и не платить налоги. Отмечается, что через компанию ООО «Ярославна» обналичивали и отправляли большие денежные суммы якобы без ведома Суфьяновой. По данным Mash, неизвестно количество бухгалтеров, у которых есть доступ к ключам, и какие конкретно суммы были задействованы в обороте по этой схеме. Наказание за такое преступление предусматривает до шести лет лишения свободы. Блиновская была задержана в апреле 2023 года по подозрению в отмывании денег. Позже она была приговорена к домашнему аресту. Однако СК РФ попросил перевести блогера в СИЗО из-за нарушений с ее стороны меры пресечения, передает телеканал 360. Блиновской грозит до 16 лет колонии после предъявления ей обвинений.