В России увеличат штраф для водителей за отказ остановить машину

В Госдуму внесли проект, увеличивающий штраф за отказ остановить авто

03 февраля 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Законопроект может привести к серьезному увеличению штрафов для автовладельцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России хотят увеличить штраф за отказ водителя автомобиля остановиться. Предполагается, что он будет достигать 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. «Согласно документу, размеры штрафа [за отказ водителя остановиться] могут возрасти с диапазона „от пятисот до восьмисот рублей“ до диапазона „от семи до десяти тысяч рублей“», — передает содержание документа «Ридус». Уточняется, что авторы инициативы также предлагают лишать автовладельцев прав на срок до шести месяцев. В 2024 году автовладельцев ждет множество изменений, среди которых есть и штрафы. Так, водителей смогут наказывать за непропуск пешеходов у трамвая или езду без полиса ОСАГО.

В России хотят увеличить штраф за отказ водителя автомобиля остановиться. Предполагается, что он будет достигать 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. «Согласно документу, размеры штрафа [за отказ водителя остановиться] могут возрасти с диапазона „от пятисот до восьмисот рублей“ до диапазона „от семи до десяти тысяч рублей“», — передает содержание документа «Ридус». Уточняется, что авторы инициативы также предлагают лишать автовладельцев прав на срок до шести месяцев. В 2024 году автовладельцев ждет множество изменений, среди которых есть и штрафы. Так, водителей смогут наказывать за непропуск пешеходов у трамвая или езду без полиса ОСАГО.