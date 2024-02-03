В России увеличат штраф для водителей за отказ остановить машину

В России хотят увеличить штраф за отказ водителя автомобиля остановиться. Предполагается, что он будет достигать 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.
«Согласно документу, размеры штрафа [за отказ водителя остановиться] могут возрасти с диапазона „от пятисот до восьмисот рублей“ до диапазона „от семи до десяти тысяч рублей“», — передает содержание документа «Ридус». Уточняется, что авторы инициативы также предлагают лишать автовладельцев прав на срок до шести месяцев.
В 2024 году автовладельцев ждет множество изменений, среди которых есть и штрафы. Так, водителей смогут наказывать за непропуск пешеходов у трамвая или езду без полиса ОСАГО.
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