В России увеличат штраф для водителей за отказ остановить машину

В Госдуму внесли проект, увеличивающий штраф за отказ остановить авто
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Законопроект может привести к серьезному увеличению штрафов для автовладельцев Фото:

В России хотят увеличить штраф за отказ водителя автомобиля остановиться. Предполагается, что он будет достигать 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Согласно документу, размеры штрафа [за отказ водителя остановиться] могут возрасти с диапазона „от пятисот до восьмисот рублей“ до диапазона „от семи до десяти тысяч рублей“», — передает содержание документа «Ридус». Уточняется, что авторы инициативы также предлагают лишать автовладельцев прав на срок до шести месяцев.

В 2024 году автовладельцев ждет множество изменений, среди которых есть и штрафы. Так, водителей смогут наказывать за непропуск пешеходов у трамвая или езду без полиса ОСАГО.

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В России хотят увеличить штраф за отказ водителя автомобиля остановиться. Предполагается, что он будет достигать 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. «Согласно документу, размеры штрафа [за отказ водителя остановиться] могут возрасти с диапазона „от пятисот до восьмисот рублей“ до диапазона „от семи до десяти тысяч рублей“», — передает содержание документа «Ридус». Уточняется, что авторы инициативы также предлагают лишать автовладельцев прав на срок до шести месяцев. В 2024 году автовладельцев ждет множество изменений, среди которых есть и штрафы. Так, водителей смогут наказывать за непропуск пешеходов у трамвая или езду без полиса ОСАГО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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