02 февраля 2024

Открывается новый авиарейс по маршруту Курган — Минеральные воды

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, boing 737, авиация, боинг737, самолет, vq-boy
Из Кургана на Ставрополье откроют новый авиарейс Фото:

Авиакомпания «Икар» совместно с Nordwind Airlines запускает с мая 2024 года регулярные перелеты по маршруту Курган — Минеральные Воды. Об этом сообщила «АТВ медиа».

«Полеты по маршруту Курган — Минеральные Воды будут выполняться с 4 мая 2024 года по вторникам и субботам. Их запускают Nordwind Airlines и авиакомпания „Икар“», — передает «АТВ медиа» со ссылкой на информацию пресс-службы авиакомпании.

По данным портала, авиаперелет N4-828 Курган — Минеральные Воды будет занимать 3,5 часа. Самолет рейса N4-827 Минеральные Воды — Курган будет находиться в пути 3 часа 15 минут.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал планы регионального правительства ввести новый рейс из Кургана в направлении Минеральных Вод весной 2024 года. На эти цели было предусмотрено субсидирование из средств областного бюджета.

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Авиакомпания «Икар» совместно с Nordwind Airlines запускает с мая 2024 года регулярные перелеты по маршруту Курган — Минеральные Воды. Об этом сообщила «АТВ медиа». «Полеты по маршруту Курган — Минеральные Воды будут выполняться с 4 мая 2024 года по вторникам и субботам. Их запускают Nordwind Airlines и авиакомпания „Икар“», — передает «АТВ медиа» со ссылкой на информацию пресс-службы авиакомпании. По данным портала, авиаперелет N4-828 Курган — Минеральные Воды будет занимать 3,5 часа. Самолет рейса N4-827 Минеральные Воды — Курган будет находиться в пути 3 часа 15 минут. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал планы регионального правительства ввести новый рейс из Кургана в направлении Минеральных Вод весной 2024 года. На эти цели было предусмотрено субсидирование из средств областного бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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