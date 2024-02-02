Открывается новый авиарейс по маршруту Курган — Минеральные воды

Авиакомпания «Икар» совместно с Nordwind Airlines запускает с мая 2024 года регулярные перелеты по маршруту Курган — Минеральные Воды. Об этом сообщила «АТВ медиа».
«Полеты по маршруту Курган — Минеральные Воды будут выполняться с 4 мая 2024 года по вторникам и субботам. Их запускают Nordwind Airlines и авиакомпания „Икар“», — передает «АТВ медиа» со ссылкой на информацию пресс-службы авиакомпании.
По данным портала, авиаперелет N4-828 Курган — Минеральные Воды будет занимать 3,5 часа. Самолет рейса N4-827 Минеральные Воды — Курган будет находиться в пути 3 часа 15 минут.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал планы регионального правительства ввести новый рейс из Кургана в направлении Минеральных Вод весной 2024 года. На эти цели было предусмотрено субсидирование из средств областного бюджета.
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