Писатель Гараев в Екатеринбурге: по сериалу «Слово пацана» поставят спектакль

Автору книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберту Гараеву предложили сделать театральную постановку по одноименному популярному сериалу. Об этом писатель рассказал URA.RU.
«На меня недавно выходили театральные продюсеры и спрашивали, кому принадлежат театральные права. Пару раз уже были читки. Мне было бы интересно посмотреть на это в театре», — признался Гараев. Пока же автор планирует заняться книгой о криминальных группировках, состоящих из девушек. В первую очередь, он намерен выпустить комикс, а затем книгу, «потому что его делать быстрее».
Роберт Гараев выступал консультантом при съемках сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова. Картина завоевала огромную популярность у зрителей, но авторам предъявляли претензии, что они романтизируют бандитизм. По мнению Гараева, не стоит перекладывать ответственность за разборки подростков на команду сериала.
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