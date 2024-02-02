02 февраля 2024

Писатель Гараев в Екатеринбурге: по сериалу «Слово пацана» поставят спектакль

© Служба новостей «URA.RU»
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Паблик-ток «Чего стоило слово пацана? Феномен уличной преступности на рубеже эпох 1980-1990-х годов». Екатеринбург, гараев роберт, книга слово пацана
По «Слову пацана» прошли первые читки Фото:

Автору книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберту Гараеву предложили сделать театральную постановку по одноименному популярному сериалу. Об этом писатель рассказал URA.RU.

«На меня недавно выходили театральные продюсеры и спрашивали, кому принадлежат театральные права. Пару раз уже были читки. Мне было бы интересно посмотреть на это в театре», — признался Гараев. Пока же автор планирует заняться книгой о криминальных группировках, состоящих из девушек. В первую очередь, он намерен выпустить комикс, а затем книгу, «потому что его делать быстрее».

Роберт Гараев выступал консультантом при съемках сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова. Картина завоевала огромную популярность у зрителей, но авторам предъявляли претензии, что они романтизируют бандитизм. По мнению Гараева, не стоит перекладывать ответственность за разборки подростков на команду сериала.

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Автору книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберту Гараеву предложили сделать театральную постановку по одноименному популярному сериалу. Об этом писатель рассказал URA.RU. «На меня недавно выходили театральные продюсеры и спрашивали, кому принадлежат театральные права. Пару раз уже были читки. Мне было бы интересно посмотреть на это в театре», — признался Гараев. Пока же автор планирует заняться книгой о криминальных группировках, состоящих из девушек. В первую очередь, он намерен выпустить комикс, а затем книгу, «потому что его делать быстрее». Роберт Гараев выступал консультантом при съемках сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова. Картина завоевала огромную популярность у зрителей, но авторам предъявляли претензии, что они романтизируют бандитизм. По мнению Гараева, не стоит перекладывать ответственность за разборки подростков на команду сериала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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